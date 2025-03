Evento a Síndrome de Down pode acelerar debate do TEA na Câmara, diz Fuzari

O Dia da Conscientização da Síndrome de Down deve movimentar a Câmara de São Bernardo no próximo sábado (22) e ainda garantir mais visibilidade às neurodivergências, como o TEA (Transtorno do Espectro Autista), tanto junto à população como aos parlamentares, de acordo com o líder de governo, vereador Julinho Fuzari (Cidadania).

A programação do evento, que começa às 14h, inclui palestras e oficinas e contará com brinquedos e a distribuição gratuita de pipoca.

Esta é a primeira edição da iniciativa e, de acordo com o Fuzari, que é defensor da causa, abre portas para discussões sobre transtornos mentais. "Infelizmente, na legislatura passada, o prefeito anterior (Orlando Morando, sem sigla) não era tão aberto ao diálogo e talvez por isso projetos em favor da inclusão do autistas e dos diagnosticados com Down não avançavam na Câmara", afirmou o cidadanista, ao destacar que o governo do prefeito Marcelo Lima (Podemos) é ‘a gestão do diálogo’.

O vereador confirmou que diversos projetos de lei que podem garantir políticas públicas à inclusão estão tramitando na Casa. "Não digo que estão parados, mas para aprovação requer o diálogo entre os pares e a compreensão também do Executivo", completa.

CONFIRMAÇÃO

Para participar do Dia da Conscientização da Síndrome de Down é necessário confirmar presença em https://www.sympla.com.br/evento/sessao-solene-em-comemoracao-do-dia-da-conscientizacao-da-sindrome-de-down/2848772?fbclid=PAZXh0bgNhZW0CMTEAAaap-OTzbOhDZsx5mWquEIj-aKaubneJGsH0zpgEFYFPPm7j9andhabnWpQ_aem_YNDNjrMq6OuRF6_wzU7d1g&referrer=l.instagram.com.