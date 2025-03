Caminhada das Mulheres e Domingou em Mauá movimentarão parque no domingo

No próximo doming (16) acontece em Mauá a tradicional Caminhada das Mulheres. A concentração será às 8h30 no Parque da Juventude, de onde as participantes partirão para um percurso pelos arredores do equipamento, passando por vias como as avenidas Papa João XXIII e João Ramalho. O evento, promovido por uma rede de academias da cidade, exclusivas para as mulheres, com o apoio da Prefeitura, se encerra com atividades físicas e apresentações culturais.

Por conta dessa atividade, a secretaria de Mobilidade Urbana orienta a quem circular pela região, entre as 8h e 10h, que redobre a atenção por conta da interdição parcial. Segundo a Pasta, a medida é para garantir a segurança de quem participar da caminhada e também aos motoristas.

Na chegada, as participantes se juntarão às atrações do ‘Domingou em Mauá’, um evento repleto de atividades recreativas para todas as idades. Entre as atrações mais concorridas está a ‘bike família’, na qual duas pessoas pedalam a mesma bicicleta por um circuito pré-determinado.

O público também poderá aproveitar mini-quadras montadas para a prática de esportes como futebol, peteca, tênis e vôlei, além de recreação infantil com animadores e apresentações musicais ao longo do dia.

O Parque da Juventude está localizado na Rua Francisco Ortega Escobar, s/n, Vila Noêmia. A entrada é gratuita e aberta a todos os públicos.