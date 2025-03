Em briga, Getulinho vira patrulheiro mirim

Quem fala o que quer nem sempre ouve o que lhe convém. Na quinta-feira (13), Getúlio de Carvalho Filho, o Getulinho (União Brasil), vereador de São Caetano, escutou poucas e boas de um empresário da cidade, que o chamou de “covarde”. A confusão aconteceu no gabinete do parlamentar e só não chegou às vias de fato porque a turma do deixa disso entrou em ação. Quem presenciou a cena afirmou que o visitante procurou o unionista para tirar satisfação após o legislador ter usado a morte de um criança para se promover. Nas redes sociais, o parlamentar, que se autointitula xerife, atira para todos os lados. com destemor. Todavia, durante o embate, teria se comportado como representante de patrulha mirim. Após a confusão, já protegido pela distância assegurada pela tela do celular, Getulinho chamou o interlocutor de “desequilibrado” e, apesar de dizer que “faz a própria segurança”, pediu auxílio à presidência da Câmara: “Cadê o detector de metal?”

Apelido

A depender dos colegas de Parlamento, o governista Jander Lira (PSB-foto) possui todas as qualificações para mudar sua alcunha para ‘vereador das ambulâncias’. Em articulação com o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, durante agenda na Capital Paulista no início desta semana, Lira conquistou um veículo para reforçar o Samu (Serviço de Atendimento Médico de Urgência) de São Caetano. Essa não é a primeira vez que o pessebista consegue veículos deste tipo para a cidade. Em 2018, ao lado do “amigo de vida e parceiro de legislatura”, como se referia ao então vereador Chico Bento, ele trouxe por meio da ajuda do ex-deputado Guilherme Mussi (Progressistas) três unidades.

Conversa acadêmica

O vereador de Rio Grande da Serra Léo Alves (PSDB) foi recebido esta semana pelo ex-juiz e agora senador Sérgio Moro (União Brasil), em Brasília, para uma conversa voltada ao âmbito acadêmico. Estudante de Direito, Léo buscou aprofundar seus conhecimentos sobre a estrutura dos Três Poderes. Além da troca de conhecimento, o senador gravou um vídeo para auxiliar o vereador em seu trabalho acadêmico, reforçando o aprendizado sobre o tema.

Indignação

O deputado federal Alex Manente (Cidadania) usou suas redes sociais ontem para protestar contra a primeira saidinha do ano, beneficiando 28.200 detentos, que deixaram as penitenciárias do Estado de São Paulo. “Você se sente seguro assim?”, questionou o parlamentar em tom enérgico, seguido de um texto criticando o veto parcial do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) à lei que acabava com esse privilégio. O Congresso chegou a derrubá-lo, mas o veto foi mantido pelo STF (Supremo Tribunal Federal).

Curtindo viagem

Não é só de indignação que vive a bancada do Grande ABC em Brasília, isso porque o deputado federal Fernando Marangoni (União Brasil) parece alheio às polêmicas e está curtindo uma viagem ao lado da esposa, Fabiana Marangoni, que foi candidata a vice-prefeita em Santo André na eleição passada pelo mesmo partido. Ambos postam imagens em seus stories do Instagram. Dizem que o parlamentar retorna no dia 17.

Vamos de Ramalhão

O prefeito de Santo André, Gilvan Junior (PSDB), deixou a política de lado ontem e usou as redes sociais para convidar os andreenses a apoiar o Ramalhão, time da cidade que está nas quartas de final da Série A2 do Paulista e joga hoje no Bruno José Daniel. “Pessoal, vamos juntos apoiar o Santo André nesse jogo super importante. Vamos mostrar a força da nossa gente e buscar mais essa classificação.”