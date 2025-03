Palavra do Leitor - 15 de março de 2025

Na Capital

‘Ônibus elétricos não podem circular por falta de energia’ (Setecidades, ontem). A que ponto chegaram, hein? Inadmissível uma cidade que foi a pioneira do trólebus não ter energia suficiente pra abastecer busão elétrico. “Privatiza que melhora...”

Marcos Almeida

São Bernardo

Indústria

“Indústria paulista prevê queda da produção no 1º trimestre, mostra levantamento da Fiesp” (www.dgabc.com.br). Queda de produção? Não sei como, hoje você vai numa concessionária comprar um carro zero e não tem à pronta-entrega. Exemplo? A Toyota demora para entregar um carro de 90 a 300 dias. Absurdo.

Juraci Oliveira

do Facebook

Fome

O Brasil segue sem “fome zero” após 12 anos de Lula na Presidência – mais seis anos sob sua influência com Dilma Rousseff. Lula ainda não aprendeu a governar e almeja reeleição em 2026. O ruim para o Brasil é a paquidérmica máquina pública, inchada e cheia de mordomias, com pífias contrapartidas. Daí o Malddad aumentar ou criar novos impostos para cobrir o rombo. É a Lei de Murphy: “está ruim e vai piorar”.

Humberto Schuwartz Soares

Vila Velha (ES)

Lula

Lula gosta de um microfone e quando está diante de um sua especialidade é malhar o rico e fazer teatro diante dos pobres. Na questão do ovo vociferou: quero saber quem passou a mão no preço do ovo? Ora essa, Lula gosta de terceirizar a culpa e, diante de uma plateia que não se informa, passa a lábia nos pobres. Senão vejamos: o dólar subiu, inclusive seus ministros comemoraram, porém essa alta interfere no frete, o custo dos insumos é fruto do descontrole fiscal da dívida pública. Zerar os impostos combate o efeito, mas continuando a gastança, como combater a causa?

Izabel Avallone

Capital

Justiça

‘STF vai julgar dia 25 denúncia do golpe contra Bolsonaro e aliados’ (Política, ontem). Se é fato que a Justiça tarda, mas não falha, o STF (Supremo Tribunal Federal) surpreende positivamente e deve acelerar já neste mês o julgamento dos supostos golpistas de 8 de Janeiro. Certamente serão turvas as águas a partir de 25 de março, contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e outros 34 denunciados que podem na decisão do Supremo se tornar ou não réus. Mas, pelas evidências tornadas públicas por esta investigação, o mais provável é que se tornem réus e condenados à prisão até o mês de setembro próximo. É o que espera a nossa sociedade, que sejam julgados e condenados implacavelmente à luz da nossa Constituição. E que sirva de lição para os fascistas e anarquistas de plantão, que, neste Brasil democrático, não há lugar para golpe de Estado.

Paulo Panossian

São Carlos (SP)

Baby do Brasil – 1

“Baby do Brasil fala após polêmica: ‘Sou contra qualquer tipo de abuso’” (www.dgabc.com.br). Ela disse claramente que era para perdoar o abusador, mas ela não quis dizer isso ? Fala sério...

Fernando Garcia

São João Batista do Glória (MG)

Baby do Brasil – 2

Mas ninguém nunca foi a favor de abuso, o que sempre foi problema foi passar pano para abusador. Dizer que qualquer um erra, que a mulher se vestir daquela ou desta forma é a razão do abuso, fazer dela dependente economicamente, a impedindo a fugir do abuso, e por aí vai. Segundo essa linha de pensamento da bonita, cabe a vítima apenas perdoar, mas ela esquece que enquanto tem perdão mais vítimas aparecerão.

Alessandra Alves Viana

do Facebook