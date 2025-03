Vitória da sociedade! A reintegração de São Caetano ao Consórcio Intermunicipal do Grande ABC representa um passo significativo para o fortalecimento regional. O envio do projeto de lei pelo prefeito Tite Campanella (PL) à Câmara demonstra a compreensão do liberal sobre a importância da cooperação entre as cidades na busca por soluções conjuntas. A presença da Capital, mesmo sem direito a voto, tende a ampliar a capacidade do colegiado para tratar de questões que envolvem diretamente os limites territoriais entre a metrópole e seus vizinhos. O histórico de demandas compartilhadas comprova que a interlocução entre os gestores pode facilitar a resolução de problemas que, isoladamente, seriam mais complicados e demorados.

O retorno de São Caetano ao grupo ocorre em momento oportuno, dada a complexidade dos desafios que se enumeram, o que exige cada vez mais integração das políticas públicas. A discussão sobre a proibição do serviço de mototáxi, que está ceifando vidas no Grande ABC, é exemplo de como o alinhamento entre os chefes dos Executivos pode contribuir para decisão mais eficaz. Prefeitos da região têm manifestado preocupação com os riscos atrelados à atividade, o que reforça a necessidade de debate conjunto – neste sentido, podem se aproveitar da expertise da Capital, que reprovou a atividade. A possibilidade de padronização das medidas evita soluções isoladas que poderiam gerar disparidades e fragilizar a segurança dos munícipes.

A imagem dos oito prefeitos reunidos na assembleia ordinária realizada ontem pela manhã na sede da instituição, estampada na capa desta edição do Diário, simboliza a coesão necessária para o fortalecimento do Grande ABC. O esforço pela preservação da identidade regional ganha novo impulso com a reinserção de São Caetano e a chegada da Capital. Este jornal sempre defendeu a permanência de todos os municípios no colegiado, pois compreende que somente por meio da unidade política e administrativa será possível avançar na resolução de problemas que extrapolam limites geográficos. A reafirmação deste compromisso engrandece as sete cidades e demonstra que o trabalho pela manutenção da regionalidade valeu a pena.