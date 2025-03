Após oito anos, Mundial inicia com brasileiro no grid

A temporada 2025 da Fórmula 1 começa na madrugada deste domingo, à 1h, com o Grande Prêmio de Melbourne, na Austrália, e os brasileiros terão, pela primeira vez em oito anos, um motivo além da paixão pelo automobilismo para acompanhar o campeonato mundial.

Desde 2017, com Felipe Massa correndo pela Williams, o Brasil não teve um representante na modalidade. A espera chegou ao fim neste ano com o paulista Gabriel Bortoleto, 20 anos, que faz parte da equipe Sauber.

As expectativas de resultados expressivos, porém, não são altas. A escuderia suíça ocupou a décima e última colocação no Mundial de Construtores de 2024, com apenas quatro pontos, e não deve ter grandes saltos de desempenho com a dupla formada por Bortoleto e pelo alemão Nico Hulkenberg.

Quem deve seguir na disputa pelo título mundial por mais um ano é a Red Bull e o holandês Max Verstappen, que chega para 2025 com quatro títulos seguidos. Verstappen, desta vez, terá um novo companheiro, o neozelandês Liam Lawson, que desbancou Sérgio Peréz, do México.

A prova também leva a expectativa do heptacampeão Lewis Hamilton, que após 12 anos defendendo as cores da Mercedes, terá seu primeiro compromisso oficial com sua nova equipe, a Ferrari.