Na rodada final, Cachorrão tem decisão contra descenso na A-3

A classificação ao mata-mata do Paulista A-3 não veio, mas o EC São Bernardo não entra em campo na última rodada da fase de classificação apenas para cumprir tabela. Contra o Itapirense, no Nogueirão (15h), o Alvinegro buscará confirmar a fuga do rebaixamento.

O Cachorrão é 13º, com 15 pontos, acima de Bandeirante (14), Lemense (13) e o já rebaixado Comercial (10).

Para não depender de outros resultados, o EC São Bernardo precisa do triunfo, mas o duelo com o Itapirense (8º) promete ser mais tranquilo do que os dos concorrentes diretos, já que o Bandeirante encara o Sertãozinho (3º) e o Lemense pega o Monte Azul (2º).