Ramalhão inicia mata-mata da A-2 frente ao Primavera

A campanha de altos e baixos do Santo André na primeira fase do Paulista da Série A-2 precisa ficar para trás. Agora, no mata-mata, contra o Primavera, qualquer detalhe pode ser decisivo para dar prosseguimento ou fim ao sonho do acesso à A-1. Por ter somente a última vaga do G-8, os andreenses abrem os confrontos de quartas de final no Bruno Daniel, às 15h – o jogo de volta será na quarta-feita, em Indaiatuba.

O zagueiro Rafael Milhorim reconhece que o Ramalhão iniciou a campanha de forma ruim, mas garante que a fase já mudou no elenco. “Nos fechamos e entendemos a competição depois da quarta rodada. Já são nove jogos invictos, crescemos na hora certa”, afirma.

O confronto não deve ser fácil, já que o Primavera liderou a tabela na primeira fase, com 28 pontos. No último encontro entre as equipes, o Ramalhão segurou um empate sem gols, mas teve mais chances de abrir o placar.

“É uma equipe forte, que se defende muito bem. Não é por acaso que acabaram na liderança. Mas a A-2 é muito nivelada, os times são fortes e não estamos atrás”, diz o volante Nelsinho.<EM>

Na última atividade antes da decisão, a comissão andreense priorizou a troca de passes e movimentação. Em seguida, o técnico Gilson Kleina organizou um treinamento tático em campo aberto, com um jogo de 11 contra 11. A sessão foi complementada com exercícios de bola parada, tanto ofensivos quanto defensivos.

Com foco no retorno à Primeira Divisão estadual, o Santo André espera casa cheia para as quartas de final, e todo torcedor que for ao Brunão com uma camisa do clube, terá direito ao ingresso com meia-entrada (R$ 15).

“Espero que esteja calor, para nosso torcedor conseguir cantar e fazer a festa. É nosso 12º jogador”, incentiva Nelsinho.