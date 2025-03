‘Cabaret Ilusão’ é atração na Fundação das Artes

Entra em cartaz neste sábado (15) o espetáculo teatral Cabaret Ilusão, na FASCS (Fundação das Artes de São Caetano) – Teatro Timochenco Webbi. Encenado por alunos do sétimo semestre do Curso Técnico de Teatro da FASCS, a atividade de formatura dos integrantes do grupo terá temporada até o dia 3 de maio, nos horários de 20h30 (sextas-feiras) e às 19h (aos sábados).

Com um elenco majoritariamente feminino, a peça aborda temas de gênero por meio das histórias de personagens que vivem em um cabaré, com humor e um toque de suspense. O espetáculo é recheado de música e números que remetem ao universo burlesco, proporcionando uma experiência vibrante e envolvente.

“Cabaret Ilusão é uma combinação única entre provocação e encantamento, fazendo uma ponte entre o glamour do burlesco e o dinamismo do mundo contemporâneo. O espetáculo transita entre o passado e o presente, com cor, brilho e personalidade. A narrativa equilibra um humor inteligente e momentos de tensão, com reviravoltas inesperadas que mantêm o público atento do início ao fim”, assina o grupo integrante da peça.

INGRESSO

O valor dos bilhetes é de R$ 15 (meia-entrada), R$ 30 (inteira) e R$ 10 para alunos da instituição, à venda no local uma hora antes do início de cada apresentação. A recomendação etária é a partir de 14 anos.

O edifício Milton Andrade da Fundação das Artes, que abriga o Teatro Timochenco Webbi, está localizado à Rua Visconde de Inhaúma, 730, bairro Oswaldo Cruz, em São Caetano.