São Bernardo recebe 1.783 candidatas no Feirão de Empregos

São Bernardo registrou ontem a participação de 1.783 pessoas no Feirão do Emprego para Mulheres, no Ginásio Poliesportivo.

Com a participação de 40 empresas, o evento foi aberto a mulheres a partir de 16 anos, com escolaridade mínima de ensino fundamental.

“A geração de empregos é essencial para o crescimento de São Bernardo. Por isso, além de investirmos na capacitação, a exemplo da criação da faculdade municipal gratuita, também trabalhamos para ampliar as oportunidades no mercado de trabalho. Queremos garantir que nossa população tenha acesso a mais empregos e melhores condições de vida”, afirmou o prefeito Marcelo Lima (Podemos).

Entre as participantes estava Liliane Lacerda, 46 anos, moradora do Centro, que chegou ao local antes do amanhecer em busca de uma oportunidade. Com experiência na área administrativa, Liliane está há mais de um ano atuando em outras ocupações e viu no Feirão a chance de voltar ao seu setor. “Desde que cheguei (ao ginásio), fui muito bem recebida. A equipe foi atenciosa, o evento bem organizado e as empresas participantes realmente chamaram minha atenção. Esse suporte me deu mais segurança para abordar as oportunidades que me interessam. Fiquei muito feliz por ter essa chance”, destacou.

Keila Santos, representante de recrutamento da empresa Souza Brasil, destacou a importância do Feirão. “Temos uma parceria muito positiva com a Prefeitura, e isso foi fundamental para a nossa participação. É essencial fortalecer a presença feminina no mercado de trabalho e, na nossa empresa, 80% dos colaboradores são mulheres. Estamos muito felizes em participar deste evento e temos grandes expectativas para preencher nossas vagas com profissionais qualificadas”, afirmou.

O secretário de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Juventude de São Bernardo, Rafael Demarchi, reforçou também o impacto positivo da ação. “Temos buscado parcerias com grandes empresas para facilitar a conexão entre empregadores e trabalhadores. O feirão é uma grande oportunidade para quem está à procura de uma recolocação no mercado, com suporte para que cada candidata tenha sucesso no processo seletivo”, afirmou.