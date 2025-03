Eclipse total faz população acordar de madrugada para ver o fenômeno; veja fotos

Quem se dispôs a ficar acordado até de madrugada nesta sexta-feira (14) pode ver um raro fenômeno no céu, um eclipse lunar total, o que significa que a Terra ficou posicionada exatamente entre o Sol e a Lua. A posição dos astros faz com que a Lua seja vista na cor avermelhada e por isso esse episódio é conhecido como ‘Lua de Sangue’

Neste ano, o fenômeno foi visto tanto na América do Norte quando na América do Sul sem a necessidade de equipamentos ópticos, como telescópios, e começou por volta da 1h, acabando já próximo do amanhecer.

O tom avermelhado da lua ocorre devido à refração da luz solar pela atmosfera da Terra. Como a luz azul tem um comprimento de onda mais curto, ela é retida pela atmosfera, mas as luzes com maior comprimento de onda, como a vermelha, ultrapassam a atmosfera.

Esse fenômeno, além de gerar comoção entre aficionados, tem relevâncias para a comunidade científica, que aproveita para estudar a interação da luz solar com os gases atmosféricos, fornecendo informações importantes sobre a composição da atmosfera em diferentes altitudes e condições climáticas.

No próximo dia 29 vai haver uma nova eclipse, desta vez parcial do Sol, mas este só poderá ser visto nas altas latitudes do Ártico.