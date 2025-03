Pai de Neymar Jr. nega que pagou 80 mil reais para não divulgarem vídeo do jogador com mulheres

Após toda a polêmica envolvendo Neymar Jr. em uma festa com diversas mulheres, o pai do jogador negou que teria pagado 80 mil reais para não divulgarem um vídeo do filho na mansão.

Durante o Fofocalizando, Leo Dias conversou com uma das modelos que estaria no local e ela comentou que o empresário teria oferecido dinheiro para ela não publicar o momento do atleta entrando em um quarto com duas mulheres.

Porém, o jornalista revelou que conversou com Neymar Pai, que negou as informações:

- A moça que negociou com a gente cobrou 50 mil reais e inclusive mandou o pix do Neymar Pai. O pai de Neymar está negando que tenha pago por vídeo para controlar essa situação e disse também que não vai disputar para controlar a fofoca sobre o assunto, disse o comunicador.

LEIA MAIS:

Em meio a polêmicas, Neymar Jr. marca presença em evento sem Bruna Biancardi

Além disso, o pai do jogador mandou um áudio ao jornalista durante a atração do SBT:

- Pergunte para ela, minha amiga, onde está o pix, onde está o depósito que eu fiz. Fala para ela mostrar o vídeo, que pode vender. É para vocês comprarem o vídeo dela. Comprem o vídeo que ela tem, porque eu não paguei nada para ela. Simples assim.

Vale lembrar que, Neymar Jr. está em um relacionamento com Bruna Biancardi. Os dois já tem uma filha, Mavie, e estão esperando outra menina, Mel.