Criador de A Divisão, José Junior exalta protagonistas Sílvio Guindane e Erom Cordeiro: - Fizeram toda diferença

A série A Divisão ganhou sua quarta temporada no dia 9 de março e trouxe mais camadas para o enredo dos protagonistas, Sílvio Guindane e Erom Cordeiro, que interpretam o Delegado Mendonça e Santiago, respectivamente. Seu criador, José Junior, é responsável por grandes sucessos além dessa produção, estando à frente de trabalhos como O Jogo que Mudou a História e Arcanjo Renegado. Agora, em entrevista coletiva, ele conta sobre como A Divisão mudou a sua vida:

- Eu queria dizer um depoimento que eu acho importante. O Silvinho e o Erom foram os meus primeiros protagonistas, e A Divisão foi a série que mudou a minha vida. Eu estou nesse papel hoje, graças a Deus eu sou showrunner e estou fazendo [o que eu gosto]. Posso dizer que estou consolidado.

Em seguida, José revela que passou por dificuldades no início da produção e exalta a entrega de Sílvio e de Erom, agradecendo o esforço que eles tiveram para fazer tudo acontecer:

- Essa é primeira série e nossos primeiros protagonistas também, então eu quero dizer que muito do sucesso que a Afro Reggae Audiovisual atingiu, muito do meu sucesso, eu ligo muito a esses dois atores, além de todos os atores, mas esses dois, especialmente, porque foi uma empreitada muito difícil. Foi difícil fazer a primeira e a segunda temporada, terceira e a quarta já foi tudo muito tranquilo, perto do que foi o passado, então eu quero muito dizer o quanto a entrega deles dois fizeram toda a diferença.

E suas falas vieram acompanhadas de spoilers! O Afro Reggae Audiovisual é conhecido por ter criado um universo próprio nas suas produções, o chamado Afroverso. Isso porque ele interliga o enredo e alguns personagens de várias atrações, sendo elas a própria A Divisão e Arcanjo Renegado, por exemplo. Por isso, Junior finaliza compartilhando uma novidade, e conta que vai trazer os personagens dos atores de volta para a quinta temporada de outra série de sucesso:

- Eu fiz questão, na terceira temporada do Arcanjo Renegado, de trazê-los 20 anos mais velhos e já vou fazer um spoiler aqui: eles estarão na quinta temporada de Arcanjo Renegado, ou seja, eles vão estar no Afroverso.