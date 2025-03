Façam o que eu digo, mas não o que faço

‘Faça o que digo, mas não faça o que eu faço.’ O ditado popular se aplica a recente posicionamento da vereadora de São Caetano Bruna Biondi (Psol), que tem o feminismo entre suas bandeiras de atuação. A parlamentar celebrou parecer de inconstitucionalidade em projeto que proíbe a execução de músicas com cunho sexual que estimulem à erotização e façam apologia ao crime em escolas infantis, fundamentais e de ensino médio, tanto públicas e privadas. Ela classifica a proposta de censura à cultura periférica. O aparente contrassenso chamou a atenção do líder de governo, César Oliva (PSD): ‘A vereadora que diz dar voz às políticas para mulheres defende conteúdo que trata a mulher como objeto, degrada o público feminino e que joga o sentimento na lata do lixo’.

Pioneirismo

O prefeito de Ribeirão Pires, Guto Volpi (PL-foto), comemorou a chegada de recursos no valor de R$ 1,5 milhão para um projeto inédito no Estado e que tem gerado a curiosidade de internautas nas redes sociais: o Parque Sensorial. O convênio foi assinado ontem durante reunião do FID (Fundo Estadual de Defesa dos Interesses Difusos), a qual contou com a presença do governador Tarcisio de Freitas (Republicanos). O equipamento ficará no Complexo Ibrahim Alves de Lima, que abriga, entre outros espaços, a Fábrica de Sal.

Recursos

Vice-presidente da República, Geraldo Alckmin (PSB) anunciou ontem liberação de recursos para as áreas da saúde e mobilidade de Rio Grande da Serra. Ao todo serão R$ 5 milhões ao Teto MAC (para atendimento hospitalar de Média e Alta Complexidade), 13 vagas do Programa Mais Médicos no SUS, complemento ao Piso de Enfermagem de R$ 493 mil e mais R$ 23 mil para a Apae de Rio Grande. Uma creche da cidade deve ser beneficiada dentro do PAC (Programa de Aceleração do Crescimento) Seleções, além de uma obra de mobilidade.

Partido unido

O presidente da Câmara de Rio Grande da Serra, Clauricio Bento (PSB), após o anúncio de recursos federais para a cidade, definiu como decisivo o fato de o prefeito Akira Auriani e o vice-presidente Geraldo Alckmin serem da mesma sigla, o Partido Socialista Brasileiro. “Pedimos para que ele pudesse olhar com muito carinho para a cidade, que tem o prefeito do PSB e três vereadores, que são o Ronaldo Araujo, o Salinha e eu, como presidente da Câmara”, disse.

Logística

O empresário Danilo Guedes, presidente da ABC Cargas, recebeu ontem, em sessão solene realizada na Câmara, o diploma que lhe concede o título de Cidadão São-Bernardense. De acordo com o líder do governo no Legislativo, Julinho Fuzari (Cidadania), autor do projeto, a honraria é uma forma de o município reconhecer a atuação do homenageado no fortalecimento do setor logístico, impulsionando a economia local e nacional. Localizada na Estrada dos Casa, a companhia tem 28 anos.