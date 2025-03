Teatro Municipal de Santo André recebe adaptação de 'Há dois mil anos', de Chico Xavier

Adaptação para teatro de um dos principais livros psicografados por Chico Xavier, a peça Há dois mil anos será atração no palco do Teatro Municipal Flavio Florence, em Santo André, neste domingo (16), às 19h. A obra, de autoria atribuída ao espírito Emmanuel, conta uma história dos primórdios do Cristianismo e fala sobre a condenação de Jesus. Os ingressos estão à venda no site Bilheteria Express e na Livraria Arte e Cultura (Rua dona Elisa Fláquer, 58 - Centro).

Tendo como cenário o Cristianismo nascente do século I, “Há dois mil anos” mostra embates entre a arrogância das famílias ricas e poderosas da Roma antiga e a simplicidade fraterna dos primeiros cristãos, numa trama em que os sentimentos opostos como sofrimento e alegria, esplendor e miséria, poder e escravidão, crueldade e benevolência, perdão e vingança são utilizados como forma de transmitir a mensagem da importância de viver no caminho do bem.

Na história, Publius, orgulhoso senador romano, desperdiça a chance de modificar a existência ao conhecer pessoalmente Jesus, quando o mestre o convida a mudar sua vida. Mas Publius Lentulus não aproveita a oportunidade de modificação, e o rumo da sua reencarnação toma caminhos de grande dor para o futuro.

LEIA TAMBÉM:

Circo, música, teatro e criação artística no Sesc Santo André



“Há dois mil anos” é um espetáculo da Cia de Teatro Luz no Palco Produções Artísticas, que conta com a direção de Rodrigo Ciambroni.

Infantil

Para as crianças, o Teatro Municipal recebe, também no domingo, mas às 15h, o espetáculo “Lilo & Stitch”, baseado no famoso desenho da Disney. Os ingressos estão à venda no site Bilheteria Express, ou poderão ser comprados no dia do espetáculo, na bilheteria, com uma hora de antecedência.

O espetáculo conta a história de Lilo, uma garota que adora cuidar de animais menos favorecidos. Lilo tem o costume de coletar lixo reciclável nas praias para, com o dinheiro recebido, comprar comida para peixes. Até que ela encontra um cachorro estranho e decide adotá-lo. Entretanto, este cachorro na verdade é Stitch, um ser alienígena que é um dos criminosos mais perigosos da galáxia. Agora, Stitch esconde quatro de suas seis pernas e decide se fazer passar por um cachorro comum, ficando amigo de Lilo.

Serviço

Espetáculo “Há dois mil anos” - baseado no livro de Chico Xavier

Data: 16/3 (domingo), às 19h

Local: Teatro Municipal Maestro Flavio Florence

Endereço: Praça IV Centenário, s/n - Centro

Os ingressos estão à venda no site Bilheteria Express e na Livraria Arte e Cultura (Rua Dona Elisa Fláquer, 58 - Centro)

Espetáculo “Lilo & Stitch” – baseado no filme da Disney

Data: 16/3 (domingo), às 15h

Local: Teatro Municipal Maestro Flávio Florence

Endereço: Praça IV Centenário, s/n - Centro

Os ingressos estão à venda no site Bilheteria Express e na Livraria Arte e Cultura (Rua Dona Elisa Fláquer, 58 - Centro)