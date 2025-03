Militantes lotam as ruas por pautas de direitos dos trabalhadores

Manifestantes tomaram, na manhã desta sexta-feira (14), as ruas do Centro de São Bernardo em defesa das pautas da classe trabalhadora. A caminhada, que segundo os organizadores contou com a participação de 5 mil pessoas, teve início na sede do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC e seguiu até a Praça da Matriz.,

A mobilização teve como principais pontos a isenção do Imposto de Renda (IR) para quem ganha até R$ 5 mil; isenção do IR sobre a Participação nos Lucros e Resultados (PLR); redução da jornada de trabalho sem redução de salário; fim da escala 6x1; e redução da taxa de juros.

“A pressão é necessária por duas razões. Uma, para mandar um recado, e outra, para que os trabalhadores externalizem o que está dentro deles, que é o desejo de ver essas pautas atendidas. Porque, a partir do momento em que o trabalhador deixa de pagar o Imposto de Renda ou paga menos, isso significa dinheiro no bolso”, destacou o presidente do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, Moisés Selerges.

Durante a manifestação, que teve o intuito de chamar a atenção da população e pressionar o Congresso Nacional para a votação de medidas que impactam diretamente a vida da classe trabalhadora, Selerges também mencionou que as entidades sindicais da região entregarão um documento com as reivindicações dos trabalhadores ao presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos); ao presidente do Senado Federal, senador Davi Alcolumbre (União Brasil); e ao presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo. A proposta foi aprovada por unanimidade.

“Nós vamos elaborar um documento com as nossas pautas e entregá-lo ao senhor Hugo Motta, dizendo que os trabalhadores exigem que votem as nossas pautas. Esse mesmo documento será entregue ao presidente Davi Alcolumbre, para exigir a votação favorável à pauta dos trabalhadores. E também entregaremos ao senhor Galípolo. Nós sairemos da Marechal e iremos para o Congresso Nacional, em Brasília, exigir a pauta dos trabalhadores. Essa é a nossa luta”, afirmou Selerges.

Além de metalúrgicos de várias fábricas, o ato contou com a participação de diversos sindicatos da região, movimentos sociais e lideranças políticas do PT no ABC, como o deputado estadual Teonílio Barba, o deputado federal Vicentinho e os vereadores de São Bernardo Ana Nice e Ananias, de Diadema, Gel Antônio e Patty Ferreira, e Dheison Silva, da Capital Paulista.