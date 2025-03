SP House atrai 15 mil visitantes e reforça São Paulo como polo global

A participação de São Paulo no SXSW 2025 superou expectativas, com a SP House recebendo mais de 15 mil pessoas de 55 nacionalidades. O evento, promovido pelo Governo do Estado, ampliou sua área para 1.200 m², oferecendo 32 horas de conteúdo e uma inédita área business para networking. A secretária de Cultura, Economia e Indústrias Criativas, Marília Marton, destacou que a presença paulista reafirma São Paulo como referência global em inovação e economia criativa. Além de debates sobre tecnologia, inteligência artificial e descarbonização, o evento contou com atrações musicais e painéis sobre investimentos.

SP2B, evento global de negócios e criatividade

Durante o SXSW 2025, foi anunciado o SP2B, novo evento internacional que acontecerá no Parque Ibirapuera, de 9 a 16 de agosto de 2026. Com expectativa de 500 mil visitantes, o evento promete posicionar São Paulo como um dos principais hubs globais de inovação, atraindo investidores, startups e acadêmicos.

Arte urbana paulista ganha destaque no SXSW

A fachada da SP House no SXSW 2025 foi assinada pela artista paulista AFolego, destacando temas ligados à identidade feminina e espaços urbanos. No último dia, uma nova instalação exibiu retratos dos visitantes sob o conceito “We are that and much more”, reforçando a diversidade cultural do estado.

Cidades inteligentes e economia criativa

Discussões sobre inteligência artificial, cidades inteligentes e economia criativa periférica marcaram a programação da SP House no SXSW 2025. Painéis com especialistas como Ronaldo Lemos e Amy Webb reforçaram o papel de São Paulo na vanguarda da inovação e do desenvolvimento sustentável.

Empreendedores do interior

A participação paulista no SXSW 2025 também contou com a presença de startups e empresários do interior do estado, ampliando oportunidades de negócios e inovação. Empresas de tecnologia e economia criativa de cidades como Campinas, São José dos Campos e Ribeirão Preto marcaram presença na área business da SP House, consolidando o interior paulista como um polo estratégico para investimentos e desenvolvimento sustentável.

Indústrias do interior de SP ampliam conexões

Empresas do interior paulista ganharam visibilidade no SXSW 2025, fortalecendo parcerias internacionais e atraindo novos investimentos. Representantes de polos industriais como Sorocaba, São Carlos e Piracicaba participaram de painéis sobre inovação e sustentabilidade, destacando o papel da região no avanço de tecnologias emergentes e cidades inteligentes.

Startups do interior de SP se conectam ao mercado global

Empreendedores de Ribeirão Preto, Bauru e São José dos Campos aproveitaram o SXSW 2025 para expandir suas redes de negócios e atrair investimentos. A SP House serviu como vitrine para startups do interior paulista apresentarem soluções em tecnologia, mobilidade e economia criativa, reforçando o potencial inovador da região no cenário internacional.

Frase

“O evento não é apenas sobre tecnologia, inovação ou negócios. Ele é muito sobre as cidades e a discussão de visões e soluções para um futuro sustentável desses espaços em um mundo essencialmente urbano”, Rafael Lazarini, idealizador e fundador do evento, mestre de cerimônias.

Unesp está entre as 100 melhores do mundo em quatro áreas

A Unesp se destacou na última edição do QS World University Ranking by Subject, figurando entre as 100 melhores universidades do mundo em quatro áreas específicas do conhecimento. O levantamento, divulgado no dia 12 de março, também mostrou um avanço na quantidade de áreas elegíveis para o ranking, que subiu de 26 em 2024 para 32 nesta edição. Produzido pela consultoria britânica Quacquarelli Symonds, o ranking avalia instituições de ensino superior em cinco grandes áreas do conhecimento, analisando critérios como impacto acadêmico, produção científica e reputação entre empregadores. No total, mais de 5 mil universidades foram avaliadas, sendo que 1.747 atingiram os critérios mínimos para classificação.

Piracicaba e Ribeirão Preto impulsionam inovação no agro

São Paulo lidera a concentração de startups do agronegócio (agtechs) no Brasil, e cidades do interior paulista como Piracicaba, Ribeirão Preto e Campinas se destacam nesse cenário. Essas regiões abrigam empresas que desenvolvem soluções tecnológicas para o setor agro, desde monitoramento com inteligência artificial até novas ferramentas de comercialização e logística. O avanço dessas startups reforça o papel do interior paulista como um polo estratégico de inovação no campo.

AptaHub fortalece startups agro no interior paulista

O programa AptaHub, da Secretaria de Agricultura de SP, tem impulsionado startups agro no interior, conectando empreendedores a institutos de pesquisa como o IAC, IZ e Ital. Com unidades em Ribeirão Preto e Campinas, o programa já atraiu empresas inovadoras como a daNatureza, que desenvolve vasos biodegradáveis feitos de resíduos naturais, promovendo sustentabilidade no agronegócio.

Esta coluna é publicada pela Associação Paulista de Portais e Jornais e pode ser lida também no site www.apj.inf.br Publicação simultânea nos jornais da Rede Paulista de Jornais, formada por este jornal e outros 15 líderes de circulação no Estado de São Paulo.