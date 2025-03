Um monumento. O brasão. Uma notícia. Vai ter festa em louvor a São José. Anna Grecco era a festeira.

Óbolo: moeda grega de pouco valor; pequeno donativo feito aos pobres; esmola.

Cf. dicionário de Oxford Languages.

Se “Memória” reunisse as várias criações do colega Agostinho aqui para a página, teríamos um verdadeiro almanaque a identificar as sete cidades.

Este monumento a São José fica no mirante do mesmo nome, no Centro de Ribeirão Pires. Obra majestosa do escultor Gildo Zampol, nascido na cidade.

A notícia foi extraída do jornal “O Estado de S. Paulo”. Anna Greco, a festeira, preparava a festa de São José para os dias 18 e 19 de março de... 1905.

A cada ano, uma festa, com procissão, reza e missa, fogos de artifício. A festa do padroeiro, que chega aos nossos dias, tantas gerações depois.

Crédito da arte – Agostinho Fratini

GLORIOSO SÃO JOSÉ. Da notícia de 1905: uma prenda ou óbolo para o leilão: diversas diversões em dois dias de festa

DIÁRIO HÁ 30 ANOS

Sexta-feira, 17 de março de 1995 – Edição 8963

MANCHETE – Fórum da Cidadania é fundado por 63 entidades. Da sociedade civil.

Wilson Ambrósio eleito coordenador provisório.

ESTADO – Governador Mário Covas criava programa de privatização.

INDUSTRIA – Scania abria nova fábrica no México, a terceira da América Latina.

Reportagem: Vânia Alves (enviada especial).

COMUNICAÇÃO – Cada vez mais taxistas adotavam o telefone celular para atrair clientes vip. Eram 30 no Grande ABC.

CULTURA & LAZER – Luiz Gustavo trazia a Santo André a peça “Eu sou Beto Rockefeller”.

EM 17 DE MARÇO DE...

1905 – Prefeitura de São Paulo abria concorrência para execução do calçamento da Avenida Paulista, entre as Ruas Vergueiro e Tamandaré.

Entre as candidatas, a pedreira de Alfredo Bernardo Leite, do Taboão, em São Bernardo.

1925 – Anúncio: vende-se sítio entre a Estação de Santo André e a Vila de São Bernardo: 17 alqueires, todo plano e fechada por água, grandes benfeitorias, duas picadas para formar chácara, olaria, à vontade do comprador.

Trata-se com João Travaglio, à Rua Coronel Oliveira Lima, nº 88.

1955 – Proposta a instituição da cédula oficial de votação, iniciativa do Superior Tribunal Eleitoral já para as eleições de 3 de outubro (de 1955).

MUNICÍPIOS BRASILEIROS

No Estado de São Paulo, hoje é o aniversário de Indiana.

Uma capital aniversaria: Aracaju.

E mais: Equador (RN), Guaiúba (CE) e Rio das Flores (RJ).

HOJE

Dia Internacional da Marinha

Dia Nacional do Mel

São Patrício

17 de março

Arte: Paulo César Nunes