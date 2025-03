Um livro para o rádio. Dos tempos do auditório. Uma cantora, um músico. Se conhecem na Clube de Santo André. E formam uma linda família.

Andreense, ex-Diário, autora do romance “Sob a sombra do amor” (Ed. Verlidelas, 2023), Maristela prepara um livro de história e memória que tem como protagonistas a sua família e como cenário o rádio no Grande ABC.

Uma família musical e de comunicadores é a família de Maristela. Os pais moravam em São Paulo, e não se conheciam. Foram se conhecer em Santo André, numa estação de rádio, a mãe com 13 anos, cantora, o pai com 19, músico.

Setenta anos depois, Maristela segue a trajetória paterna e materna e a partir da família redescobre talentos que fizeram e fazem a história dos meios artísticos do Grande ABC, entre os quais Eurides Paifer, músico hoje com 93 anos e em plena forma com o seu conjunto musical.

Em entrevista à TV do Diário, Maristela documenta o reencontro de Eurides Paifer com os colegas da antiga Radio Clube de Santo André, hoje escondida sob o prefixo da Rádio Trianon de São Paulo. Paifer, a cantora Lais Glaucia, seu marido músico e cantor Reynaldo Carmello, pais de Maristela, num trailer do que será o livro que vem por aí.

O Rádio e o Carnaval

Naquele tempo, Santo André e o Grande ABC viviam o auge dos programas de auditório.

Nossas quatro emissoras pioneiras tinham os chamados palco-auditórios. Os programas eram ao vivo. E muitos nomes do mundo artístico foram revelados.

“Bombavam” as Rádios ABC, Clube, Cacique e Independência. E nos eventos especiais, como o Carnaval, os programas também eram especiais.

Esta fotografia foi tirada na virada dos anos 50 para 60. Estamos no palco da Rádio Clube de Santo André. Este senhor carequinha, à esquerda, todo de branco, era o dono da Clube, Oswaldo Gimenez, que veio da Rádio Panamericana e graças à sua emissora foi eleito prefeito de Santo André.

Estão na foto vários radialistas e artistas, entre os quais duas cantoras, Maria Madalena (de blusa preta) e Laís Glaucia (à direita, blusa listrada, ao lado do locutor Araujo Neto).

Esta foto é simbólica e inspiradora. Integrará um lindo livro, que está sendo escrito pela Maristela Prado.

NO AR

Crédito da foto 1 – Luca Dias Gonçalves (DGABC-TV)

Crédito das fotos 2, 3, 4, 5, 6 – Maristela Prado (divulgação)

RÁDIO VIVO

1 – Maristela Prado no estúdio da TV do Diário

2 – Num antigo Carnaval, o ‘cast’ da Rádio Clube

3 – Laís Glaucia, cantora

4 – Reynaldo Carmello, músico

5 – Conjunto Vocalistas do Luar

6 – Reencontro: Eurides Paifer e esposa são recebidos pelos antigos colegas

DIÁRIO HÁ 30 ANOS

Quinta-feira, 16 de março de 1995 – Edição 8962

MANCHETE – Fórum pela Cidadania do Grande ABC realiza hoje (16-3-1995) ato de fundação.

Assembleia na Fundação Santo André constituirá formalmente o movimento da sociedade civil.

“Será a grande associação do Grande ABC”, disse Antonio Carlos Cedenho, presidente da OAB de Santo André.

“Um dos mais importantes porta-vozes da comunidade do Grande ABC”, declarou Ferdinando Credídio, presidente da OAB de São Bernardo.

Serão 53 as entidades fundadoras.

EDITORIAL – Nova fase.

A região espera que o Fórum se transforme numa plenária capaz de formular soluções para seus problemas.

EM 16 DE DEZEMBRO DE...

1905 – Anúncio: mães extremadas? Se quiserdes preservar os vossos queridos babys de tantas moléstias, banhai-os com o delicioso sabonete Rifger.

1920 - Lei municipal declarava de utilidade pública os terrenos necessários à instalação da linha de transmissão de energia elétrica da Light and Power em São Caetano, Santo André, Pilar (Mauá) e Ribeirão Pires.

Lei municipal aprovava as denominações de ruas no bairro Jardim, em Santo André.

1935 - Fundado o grupo escolar da Vila Assunção, em Santo André.

1955 - O atleta brasileiro Adhemar Ferreira da Silva batia o recorde mundial de salto triplo nos II Jogos Pan-Americano, no México: 16 metros e 56 centímetros.

1960 - Fundada a Sociedade Amigos de Vila Marchi, no bairro Assunção, em São Bernardo.

1970 - Fundado o Esporte Clube Parque Municipal, no Distrito de Riacho Grande, em São Bernardo.

MUNICÍPIOS BRASILEIROS

No Estado de São Paulo, hoje é o aniversário de Guareí e São Sebastião (1636, quando se separa de Santos).

Em Minas Gerais, Manhumirim, Ouro Fino e Santa Maria do Suaçuí.

Em Alagoas, Pilar e Quebrangulo.

E mais: Catanduvas (SC) e Petrópolis (RJ, 1843).

HOJE

Dia Nacional do Ouvidor. Instituído em 2012.

2º Domingo da Quaresma

17 de março

Mestre, como é bom estarmos aqui!

Lucas, 9,28b-36, citando fala de Pedro durante a Transfiguração de Jesus.

