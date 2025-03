Mauá amplia canais para solicitações de manutenção na iluminação público

A empresa Mauá Luz disponibilizou aos moradores da cidade um aplicativo que pode ser baixado na Play Store ou na Apple Store, facilitando o registro de pedidos e o acompanhamento das solicitações. Basta procurar por Mauá Luz.





Ao realizar uma solicitação, é gerado um protocolo, permitindo ao consumidor acompanhar o andamento do atendimento. Além do aplicativo, os munícipes podem entrar em contato pelo telefone 0800 680 1000 ou pelo site maualuz.com.br. O atendimento telefônico está disponível 24 horas por dia, sete dias por semana.





Segundo a empresa, o prazo para realizar os reparos é de até 48 horas. Entretanto, em casos específicos, quando o problema estiver relacionado a equipamentos da Enel, o prazo pode ser maior.





Mauá conta com um parque de iluminação pública composto por 29.478 luminárias, e 100% dele é coberto por lâmpadas de LED, que oferecem maior luminosidade, durabilidade e eficiência energética. Desde 2021, 1.724 pontos de iluminação foram criados e 3.910 manutenções foram realizadas.





Para pedidos de implantação e revitalização da iluminação pública, a Prefeitura de Mauá também recebe solicitações por meio da Central de Atendimento ao Munícipe, pelo telefone (11) 4512-7661. Nesses casos, também é gerado um protocolo para acompanhamento do pedido. A execução do serviço depende de estudos de viabilidade técnica e financeira. Vale destacar que logradouros irregulares, especialmente em áreas de mananciais, podem enfrentar restrições jurídicas que impedem a execução do serviço.