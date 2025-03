Obituário - 16 de março de 2025

SANTO ANDRÉ

Josefina Angela Martinez Plasencia, 97. Natural da Espanha. Residia na Vila Valparaíso, em Santo André. Professora. Dia 11. Memorial Jardim Santo André.

Laura Gamba Rosseto, 95. Natural de Pirajuí (SP). Residia no Parque João Ramalho, em Santo André. Dia 11. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Rita Francisca Brasiliano, 93. Natural de Santa Cruz (Rio Grande do Norte). Residia no Parque Novo Oratório, em Santo André. Dia 11. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Everaldo Sanches Balhester, 88. Natural de Monte Mór (SP). Residia no Parque Erasmo Assunção, em Santo André. Dia 11. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Antonia Gimenez de Oliveira, 79. Natural de Cândido Rodrigues (SP). Residia no bairro Camilópolis, em Santo André. Dia 11. Memorial Jardim Santo André.

José Alves da Silva, 77. Natural de Pombal (Paraíba). Residia no Jardim Aclimação, em Santo André. Dia 11. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Sueli Jacopocci dos Reis, 75. Natural de Santo André. Residia na Vila Assunção, em São Bernardo. Professora. Dia 11. Memorial Jardim Santo André.

Adriano Cintra Meira, 52. Natural de Santo André. Residia na Vila Francisco Matarazzo, em Santo André. Despachante. Dia 11. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Wilson de Souza Paes Neto, 44. Natural de Santo André. Residia na Vila Bela Vista, em Santo André. Dia 11. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

SÃO BERNARDO

Helena Gutierrez Torrente, 85. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila São José, em São Paulo. Dia 11. Cemitério de Vila Euclides

Vladmir Felippe, 84. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Nova Petrópolis, em São Bernardo. Dia 11. Cemitério de Vila Euclides.

Maria Aparecida Borges Carini, 78. Natural de Monsenhor Paulo (Minas Gerais). Residia no bairro Assunção, em São Bernardo. Pensionista. Dia 11, em Santo André. Jardim da Colina.

SÃO CAETANO

Luiz Martins Sobrinho, 73. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Cerâmica, em São Caetano. Dia 11. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

DIADEMA

João de Deus Marques, 92. Natural de Araçatuba (SP). Residia no bairro Promissão, em Diadema. Dia 11. Cemitério Municipal de Diadema.

Eva Conceciana dos Santos, 85. Natural de Itanhomi (Minas Gerais). Residia no bairro Casa Grande, em Diadema. Dia 11. Cemitério Municipal de Diadema.

Francilecio Santiago do Nascimento, 49. Natural de Poço Branco (Rio Grande do Norte). Residia no bairro Santa Terezinha, em Diadema. Atendente de loja. Dia 11, em Santo Andé. Cemitério Municipal de Poço Branco.

Cecília Marques de Carvalho, 46. Natural de Diadema. Residia na Vila Nogueira, em Diadema. Dia 11. Cemitério Alpha Campus, em Jandira (SP).