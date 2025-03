Obituário - 15 de março de 2025

SANTO ANDRÉ

Euclidia Sant’Ana de Camargo, 95. Natural de Santo André. Residia na Vila Homero Thon, em Santo André. Dia 10. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Toshiko Minami, 87. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Curuçá, em Santo André. Dia 10. Memorial Planalto.

Neusa dos Santos Oliveira, 81. Natural de Jacareí (SP). Residia no Parque Miami, em Santo André. Dia 10. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Valdelene Apparecida Rocha, 81. Natural de Bragança Paulista (SP). Residia no Parque Novo Oratório, em Santo André. Dia 10. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Maria Antonia da Conceição Ferreira, 77. Natural de Araripina (Pernambuco). Residia no bairro Santa Maria, em Santo André. Dia 10. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Alberto Alves de Oliveira, 71. Natural de Palmeiras (Bahia). Residia no Parque das Nações, em Santo André. Conferente aposentado. Dia 10. Memorial Jardim Santo André.

Hélio José da Rocha, 62. Natural de Tupã (SP). Residia no Parque das Nações, em Santo André. Escrivão. Dia 10. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Bernardo Fernandes Sampaio Filho, 59. Natural de Nazaré do Piauí. Residia no Jardim Santo Alberto, em Santo André. Dia 10. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Isabel Cristina França Machado, 59. Natural de Campo Formoso (Bahia). Residia no Jardim Santo André, em Santo André. Dia 10. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Marcos Antonio da Silva Pereira, 51. Natural de Cajazeiras (Paraíba). Residia no Parque Oratório, em Santo André. Pedreiro. Dia 10. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

SÃO BERNARDO

Madalena Spolidorio Gastaldo, 96. Natural de Piracicaba (SP). Residia no Centro de São Bernardo. Dia 10, em Santo André. Memorial Jardim Santo André.

SÃO CAETANO

Myrtes Guimarães Leitão, 96. Natural de Itamogi (Minas Gerais). Residia no bairro Santa Maria. Dia 10. Cemitério das Lágrimas.

Dionísia Rainho de Oliveira, 88. Natural de Presidente Venceslau (SP). Residia no bairro Olímpico, em São Caetano. Dia 10. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Viviani Aquino dos Santos, 44. Natural de São Paulo. Residia no bairro Santa Paula, em São Caetano. Dia 10. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

DIADEMA

Therezinha de Jesus, 90. Natural de Sacramento (Minas Gerais). Residia no Jardim Campanário, em Diadema. Dia 10. Cemitério Municipal de Diadema.

Felogones Leônidas Coelha, 77. Natural de Araripina (Pernambuco). Residia no Jardim Ana Maria. Dia 10, em São Paulo. Cemitério Municipal de Diadema.

Ivanício Batista de Oliveira, 55. Natural de Serrolândia (Bahia). Residia na Vila Paulina, em Diadema. Dia 10. Vale da Paz.

Iva Claudio Marcondes dos Santos, 54. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Centro de Diadema. Dia 10. Cemitério Municipal de Diadema.

Emerson de Azeredo, 39. Natural de Diadema. Residia no bairro Taboão. Dia 10. Cemitério Municipal de Diadema.

Micael Ferreira de Lima, 21. Natural de Diadema. Residia no bairro Casa Grande, em Diadema. Dia 10. Cemitério Municipal de Diadema.

MAUÁ

Helena de Lima Koren, 46. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Mauá, em Mauá. Cabeleireira. Dia 10, em Santo André. Vale dos Pinheirais.

RIBEIRÃO PIRES

Luiz Antonio de França, 64. Natural de Mauá. Residia no bairro Santana, em Ribeirão Pires. Dia 10. Cemitério São José.