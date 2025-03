Preta Gil recebe alta da UTI e vai para quarto hospitalar

Preta Gil causou preocupação ao ser internada no Hospital Aliança Star, em Salvador, com infecção urinária. Segundo a CNN, a cantora recebeu alta da UTI na última quinta-feira, dia 13. Ela foi transferida para um quarto na mesma unidade de saúde.

A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa da artista, que declarou ao veículo:

Preta está no quarto e está bem.

Vale lembrar que Preta foi internada no dia 8 de março. Um boletim médico emitido pelo hospital e divulgado pela famosa em suas redes sociais na noite da última segunda-feira, dia 10, informava:

A paciente Preta Maria Gadelha Gil Moreira, Preta Gil, foi internada no dia 08 de março, em virtude de uma infecção urinária, na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Aliança Star, para monitoramento e cuidados médicos. A cantora permanece estável, sob os cuidados do coordenador da UTI, Dr. Diogo Azevedo, do urologista, Dr. Frederico Mascarenhas, da equipe médica do Aliança Star e de seu médico particular, Dr. Roberto Kalil Filho.