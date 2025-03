Tite muda secretariado e puxa vereador da Câmara

Tite Campanella (PL), prefeito de São Caetano, realiza nesta sexta-feira (14), mudanças no primeiro escalão do governo. A troca de secretários, segundo o chefe do Executivo, visa “tornar o governo ainda mais eficiente”, pontuou.

Marisa Catalão, atual titular da Saúde e responsável por produzir relatório do Pronto Cardio indicando incongruências na execução do projeto e dúvidas quanto a aplicação de emendas parlamentares na obra tocada pela gestão do então prefeito José Auricchio Júnior (PSD) com recursos estaduais disponibilizados pelo seu filho, o deputado Thiago Auricchio (PL), deixa a Pasta para assumir a Fundação Pró-Memória. A autarquia, a partir agora, não terá mais o comando de Camila Zanon, que ficará responsável pela secretaria de Cultura.

Gustavo Buzo, atual chefe de gabinete passa o bastão para o seu antecessor na Pasta, o vereador Bruno Vassari (PSB), que ocupou o cargo nos últimos sete anos nas duas gestões de Auricchio.

Com Vassari elevado ao primeiro escalão a cadeira na Câmara será ocupada pelo suplente Igor Cavenagla (PSB). O legislativo ainda não foi oficiado, mas a expectativa é de que o novo vereador assuma as funções na próxima terça-feira (18).

Estela Bonjardim, deixa o comando da Controladoria-Geral do Município para assumir a pró-reitoria de Ensino a Distância da USCS (Universidade de São Caetano). Na troca, Buzo assume a Controladoria.

Por fim, Adriana Berringer assume a Saúde no lugar de Marisa Catalão.