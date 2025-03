Amado Batista se casa no civil com a miss Calita Franciele

Na última quinta-feira, 13, Amado Batista, de 74 anos de idade, e Calita Franciele, de 23, se casaram no civil em um cartório em Água Boa, município no Mato Grosso. Registros da cerimônia intimista de matrimônio foram compartilhados pela miss nos Stories do Instagram.

Nos vídeos publicados pela esposa do cantor, o casal surge ao lado de familiares, amigos e padrinhos. Calita usa um longo vestido de noiva de manga única e fenda alta, enquanto Amado apostou em um look discreto com camisa social branca e calça preta. Sorridente e tomado de felicidade com o momento, o casal trocou alianças.

Segundo informações do Portal Leo Dias, a Miss Mato Grosso 2024 e o artista devem realizar uma festa para celebrar a união no próximo sábado, dia 15. O evento deve acontecer na fazendo do cantor.