Charge - 14 de março de 2025

O prefeito de Santo André, Gilvan Junior (PSDB), e o vice-governador do Estado de São Paulo, Felicio Ramuth (PSD), participaram, nesta quinta-feira (13), do Conexões JHSP, um debate promovido pela Japan House em parceria com a rádio Eldorado FM, que abordou inovação e segurança na mobilidade urbana.

Gilvan também anunciou que, em abril, durante as comemorações do aniversário de Santo André, diversas melhorias, incluindo um novo pacote na área de mobilidade, serão anunciadas.

LEIA MAIS:

Gilvan e Felicio Ramuth participam de debate sobre mobilidade e tecnologia