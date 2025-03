Dólar cai com apetite por risco no exterior e de olho em dados locais

O dólar opera em baixa na manhã desta sexta-feira, 14, alinhado à desvalorização externa da divisa frente a moedas principais e emergentes ligadas a commodities em meio a altas do minério de ferro, petróleo e ouro.

Os investidores estão analisando também os dados do varejo e fiscais do País. Os indicadores podem trazer algum ajuste nas apostas do ciclo total de aperto monetário pelo Comitê de Política Monetária (Copom), que anuncia decisão na próxima quarta-feira bem como o Federal Reserve, nos EUA.

No exterior predomina um apetite por ativos de risco, após o líder da minoria no Senado dos EUA, Chuck Schumer, afirmar que votaria a favor do avanço de uma medida republicana, nesta sexta-feira de manhã, para financiar o governo Trump até setembro, acabando com ameaça de paralisação. A desaceleração da inflação nos EUA em fevereiro sustenta também apostas em corte de juros no país e as medidas anunciadas pela China para impulsionar o consumo interno apoiam ganhos das commodities.

Na agenda nos EUA, é aguardado o índice de sentimento do consumidor americano, da Universidade de Michigan, com expectativas de inflação em 1 e 5 anos (11h).