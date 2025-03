'Lua de Sangue' enfeita o céu e é registrada com fotos impressionantes

O eclipse lunar que ocorreu nesta sexta-feira, 14, é registrado quando a Terra fica perfeitamente alinhada entre o Sol e a Lua. Quando a Lua passa completamente pela umbra, a parte mais escura da sombra da Terra, nosso planeta projeta uma sombra sobre a Lua, bloqueando a luz solar.

Mesmo com o bloqueio da iluminação solar, a luz se dispersa pela atmosfera da Terra, fazendo com que ondas de luz vermelha se propaguem e cheguem até a Lua. Com isso, o satélite fica com uma coloração entre o alaranjado e avermelhado. É a chamada "Lua de Sangue". O fenômeno sempre é marcado pelo registro de fotos impressionantes.

A intensidade dos tons pode variar de acordo com as condições atmosféricas e a posição relativa dos corpos celestes. O próximo eclipse total da Lua observável em todo Brasil será em 26 de junho de 2029.