Sem iluminação, academia ao ar livre vira local de risco para moradores

A academia ao ar livre instalada embaixo do viaduto da Imigrantes, na Avenida Maria Leonor, ao lado do Ecoponto, em Diadema, tem gerado preocupação entre os moradores da região. A falta de iluminação e a sensação constante de insegurança afasta quem poderia utilizar o espaço público, especialmente após as 18h, quando o local fica completamente no escuro.

A aposentada Elvira Santana, de 65 anos, também levanta a questão da mudança de ponto de ônibus: “Tinha um ponto de ônibus ali perto de casa. Tiraram o ponto e colocaram aqui em frente, onde não tem luz nenhuma”, diz Elvira. Ela relata a dificuldade de atravessar o trecho à noite. “Às vezes, isso aqui é um breu. A gente tem medo. Eu acho perigoso, aqui de noite é sinistro, ainda mais ali embaixo”, desabafou.

O estudante Gabriel Henrique Barbosa Nascimento, de 14 anos, que mora na região desde que nasceu, também percebe movimentações suspeitas e aponta que há muitas pessoas em situação de rua que utilizam o local como dormitório. “Costumam dormir aqui também. Ali, ó, eles ficam ali em cima”, disse, apontando para uma área próxima. “Eu acho perigoso aqui”, afirmou, enquanto o colega de escola, Kaike Alexandre, de 14 anos, levanta o risco aos estudantes que circulam pela região. “Passa muita criança por aqui.”

Para quem anda pelo local com frequência, o medo já se confirmou em episódios de violência. Carlos Vinicius Silva Andrade, de 26 anos, que trabalha com marketing digital, disse que já teve um amigo assaltado. “Um colega nosso foi roubado aqui”, disse. O barbeiro Gabriel Dutra, de 23 anos, também teve conhecidos que foram vítimas da violência naquele mesmo local. “Eu tenho uns dois clientes que foram roubados aqui na rua também”, afirmou.

Diante das recorrentes situações de insegurança, moradores disseram que já enviaram um pedido à Prefeitura cobrando a instalação de postes de luz e também a ampliação da vigilância na região.

Procurada pelo Diário, a Secretaria de Meio Ambiente e Serviços Urbanos disse que não tinha conhecimento da reclamação e vai mandar vistoriar e adotar as medidas necessárias junto à Enel visando a instalação de iluminação pública no local indicado.

A GCM disse que não tem registro de crimes naquele local específico e que já realiza ronda periódica em toda região.