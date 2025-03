Magazine Luiza: lucro líquido totaliza R$ 294,8 Mi no 4º trimestre

O Magazine Luiza registrou lucro líquido de R$ 294,8 milhões nos últimos três meses de 2024, alta de 38,9% frente ao mesmo período de 2023. O indicador ajustado somou R$ 139,2 milhões, alta anual de 37,1%.

Para a diretora de Relações com Investidores da companhia, Vanessa Rossini, mesmo com o cenário de elevadas taxas de juros, o processo de digitalização e, posteriormente, a "consolidação do ecossistema" através de investimentos na multicanalidade permitiu que a empresa alcançasse o resultado visto no lucro líquido.

Já no acumulado do ano, o indicador somou R$ 448,7 milhões, revertendo prejuízo de R$ 979,1 milhões apurado no ano anterior. Na mesma base de comparação, mas com o cálculo ajustado, o lucro foi de R$ 276,7 milhões, ante resultado negativo de R$ 550,1 milhões de 2023.

"Os saltos frequentes das taxas de juros e as restrições ao crédito seriam, particularmente, um ambiente nocivo para uma empresa de varejo líder em bens duráveis. Uma Selic de dois dígitos foi nossa grande prova de fogo. Contudo, os números apresentados neste balanço de 2024 deixam claro que conseguimos vencê-la", disse.

LEIA TAMBÉM:

Magazine Luiza: vice-presidências de Plataforma e Negócios serão unificadas



O Ebitda no período reportado foi de R$ 842,4 milhões, alta anual de 53,6%. No ano, o indicador saltou 232,6%, totalizando R$ 2,895 bilhões.

Da mesma forma, o Ebitda ajustado de R$ 846,2 milhões teve melhora anual de 11,9%. Enquanto na comparação ano contra ano ajustado, o indicador somou R$ 2,9 bilhões, salto anual de 39%.

Segundo a executiva, o crescimento do Ebitda foi ocasionado pelo aumento da margem de contribuição de todos os canais de venda, incluindo lojas físicas, e-commerce com estoque próprio e o marketplace.

No quarto trimestre, a margem Ebitda fechou em 7,8%, o que representou um aumento de 2,6 pontos porcentuais (p.p.) em relação ao mesmo trimestre do ano anterior. Já a margem Ebitda ajustada também aumentou 0,6 p.p., passando de 7,2% no quarto trimestre de 2023 para 7,8% no trimestre reportado.

A receita líquida, por sua vez, totalizou R$ 10,787 bilhões nos últimos três meses de 2024, alta de 2,3% ante um ano antes. Enquanto na comparação ano contra ano, houve uma expansão de 3,5%, para R$ 38 bilhões.

Em 2024, o Magalu também reduziu a dívida bruta em quase R$ 3 bilhões, encerrando o ano com uma posição de caixa total de R$ 7,9 bilhões. Já o caixa líquido alcançou R$ 3,3 bilhões em dezembro, um aumento de R$ 1,6 bilhão nos últimos 12 meses, refletindo uma estrutura de capital sólida, segundo informou a companhia no release de resultados.