Veja horóscopo desta sexta-feira (14) para os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer

O que os astros reservam para você hoje? As energias cósmicas influenciam nosso humor, decisões e caminhos. Confira as previsões do horóscopo do dia para os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer, e descubra como aproveitar as oportunidades e lidar com os desafios que o universo preparou para o seu signo.

Sextou com energia para colocar tudo em dia, incluindo finanças. À tarde, parcerias brilham com maravilhosas vibes. Relacionamentos e amizades estão protegidos e cheios de energia positiva.. Momentos fantásticos a dois estão a caminho!

COR: CINZA

PALPITES: "56, 18, 47"

Inicie o dia fechando contatos no trabalho e encarando os desafios, a tarde pode exigir um esforço extra. Boas novas no trabalhos tendem a trazer bons resultados para o futuro. Apesar da rotina à noite no romance, não se preocupe, às vezes é exatamente disso que precisamos!

COR: PRETO

PALPITES: 36, 09, 52"

Sextou com ótimas energias para dar um up na sua carreira, Gêmeos! A tarde reserva uma explosão de criatividade e charme imbatível que irão te ajudar a lidar com pessoas. E para completar, a sorte está ao seu lado. Que tal arriscar numa fezinha? Bom humor garantido na conquista e no romance!

COR: AMARELO-OURO

PALPITES: "39, 19, 21"

A sexta-feira promete! Comunique-se, mergulhe nos estudos e aproveite o tempo com os amigos. À tarde, aja com responsabilidade para concluir tarefas não tão divertidas. A noite é perfeita para uma limpeza em casa e um tempo mais íntimo com seu amor.

COR: AZUL-CLARO

PALPITES: 36, 38, 20"