Colisão entre carretas interdita faixa da Anchieta

Uma colisão traseira entre duas carretas causou a interdição parcial da rodovia Anchieta, na altura de Cubatão, na tarde desta quinta-feira (13). O acidente ocorreu às 13h43, no km 46, na pista sentido litoral.

De acordo com a Ecovias, concessionária que administra a via, a faixa 1 precisou ser bloqueada para atendimento da ocorrência e foi liberada às 15h40. Não houve vítimas. Equipes da Ecovias e da Polícia Militar Rodoviária (PMR) atuaram no local, e os veículos já foram removidos.,

Devido ao acidente, motoristas enfrentam lentidão na Via Anchieta e Rodovia dos Imigrantes nesta quinta-feira (13). De acordo com o boletim da Ecovias, concessionária que administra as rodovias do SAI, atualizado às 16h, a retenção na Anchieta ocorre no sentido litoral, do km 31 ao km 40, devido ao comboio iniciado na praça de pedágio. Entre os kms 40 e 46, há congestionamento em razão de um acidente.





Na Interligação Planalto, o tráfego também está lento no sentido Anchieta, do km 5 ao km 1, como reflexo da operação. Já na Rodovia dos Imigrantes, o trânsito apresenta lentidão no sentido São Paulo, do km 30 ao km 27, por conta de um evento fora da concessão.





A concessionária Ecovias recomenda que caminhões e carretas com destino a São Paulo utilizem o trecho de serra da Via Anchieta. Além disso, alerta para condições adversas no topo da serra e na Interligação, onde há neblina e visibilidade reduzida.





Por conta do mau tempo, foram bloqueadas a alça da Anchieta no km 40 Norte com acesso à Interligação Planalto, sentido Imigrantes; a alça da Imigrantes para a Interligação no km 42, sentido Anchieta; e a alça de retorno no km 40+200, sentido litoral.





Apesar das dificuldades, o Sistema Anchieta-Imigrantes (SAI) opera no esquema normal (5x5), com descida feita pela pista Sul da Anchieta e da Imigrantes, e subida pela pista Norte de ambas as rodovias.