Gisele Bündchen se emociona quando vê os três filhos juntos

Gisele Bündchen está se sentindo muito abençoada após o nascimento de seu terceiro filho, fruto do seu relacionamento com Joaquim Valente.

De acordo com uma fonte da PEOPLE, a modelo está bem e voltando aos poucos à rotina: Gisele está bem. Ela parece muito feliz e contente. Ela está dedicada apenas à família e descansou durante o primeiro mês após o nascimento do bebê. Ela está lentamente retomando às aulas de ioga agora. Ela gosta de passeios mais curtos com seus filhos mais velhos e Joaquim.

A fonte ainda contou que os herdeiros mais velhos ajudam muito e Gisele acaba se emocionando:

Os filhos mais velhos dela ajudam com o bebê. Gisele chora quando vê todas as crianças juntas - ela ainda não consegue acreditar que tem um recém-nascido. Ela se sente muito abençoada, declarou.