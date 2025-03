Petistas de São Bernardo convidam a protesto no Sindicato dos Metalúrgicos

O deputado estadual Teoni´lio Barba (PT) e a vereadora de São Bernardo Ana Nice (PT) utilizaram as redes sociais para atrair 'companheiros' a um ato em defesa das pautas trabalhistas com concentração em frente ao Sindicato dos Metalúrgicos do ABC nesta sexta-feira (14), às 10h.

Segundo Barba, o encontro visa dar visibilidade a pautas trabalhistas como o fim da escala 6x1, a redução da jornada de trabalho (a 40 horas semanais) sem alteração salarial, além da isenção da taxa de Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5.000 e sobre PRL (Participação nos Lucros e Resultados).

"Esta luta também será pela redução da Taxa Selic, porque quem ganhou as eleições foi o presidente Lula (PT). Não é o Banco Central que tem que ficar governando por ela", criticou o deputado.

Na mesma direção ao discurso de Barba, Ana Nice criticou o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) que zerou a cobrança de tributos sobre armas, dirigíveis e de jet skis. "Nem precisa de legenda. Venha com a gente", finalizou.

ENTENDA

PEC 6X1 - O projeto protocolado no Congresso pela deputada Érika Hilton (Psol) prevê que a jornada de trabalho brasileira seja obrigatoriamente de quatro dias de trabalho e três de folga, extirpando a legalidade de expedientes que só concedem uma folga a funcionários. O texto alteraria o inciso XII do artigo 7º da Constituição e, se passar pela Câmara, ainda deve caminhar ao Senado.

Isenção do IR - Assumindo recentemente o comando da Secretaria de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann (PT) deve ser uma das principais interlocutoras na aprovação isentar quem recebe até R$ 5 mil mensais. Após reunião com o Ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT) nesta quinta, a petista confirmou à imprensa que uma das metas do governo federal já na próxima semana é enviar ao Congresso uma reforma sobre o Imposto de Renda.