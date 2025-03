Kimmich amplia contrato com o Bayern até 2029 e completará 14 anos em Munique

Um dos jogadores mais experientes do elenco do Bayern, o lateral-direito/volante alemão Joshua Kimmich, de 30 anos, acertou nesta quinta-feira a renovação do seu contrato até junho de 2029, e completará 14 anos defendendo as cores da equipe de Munique.

"Joshua Kimmich estendeu seu contrato com o FC Bayern até 30 de junho de 2029. Neste verão, fará 10 anos que o jogador de 30 anos se mudou para Munique. Nesse período, o capitão da Alemanha ganhou oito títulos da Bundesliga, a Liga dos Campeões e a Copa do Mundo de Clubes da Fifa, entre outras honrarias", oficializou o Bayern.

São incríveis 429 aparições do jogador pelo clube de Munique até o momento, com 43 gols anotados e 115 assistências distribuídas. Kimmich comemorou oito títulos do Campeonato Alemão, três Copas da Alemanha, além de vencer a Liga dos Campeões, a Supercopa da Alemanha seis vezes, o Mundial de Clubes e a Supercopa Europeia. Pela seleção da Alemanha são 97 partidas disputadas desde sua estreia, em maio de 2016, marcando sete gols - é o capitão nacional desde 2024.

"No Bayern, tenho o melhor ambiente para atingir meus objetivos esportivos. Foi nisso que minha decisão foi baseada. Para mim, no momento, não há melhor pacote de companheiros de equipe, comissão técnica e ambiente de clube para atingir o sucesso máximo. Sinto-me em casa aqui e ainda não terminei", comemorou o jogador.

LEIA MAIS:

Manchester United anuncia construção de novo estádio para 100 mil torcedores



Os dirigentes bávaros também não esconderam a satisfação com a ampliação do vínculo do líder do elenco ao lado do goleiro Neuer e do atacante Müller. "Cumprimentos à nossa gestão esportiva e ao nosso conselho. O FC Bayern precisa de jogadores que não apenas carreguem a camisa, mas também a responsabilidade, dentro e fora do campo. E Joshua Kimmich é um desses jogadores"m frisou o presidente Herbert Hainer.

"Estamos muito felizes que Joshua Kimmich continuará sua jornada no FC Bayern. Ele é alguém que sempre lidera pela frente, seja no clube ou como capitão da Alemanha. Sua fome é inquebrável, como vimos novamente nas oitavas de final da Liga dos Campeões. Sua determinação e seu comprometimento personificam o que o Bayern representa. Ele deve ser a ponte entre nossa geração atual e uma nova era."

Kimmich chegou ao Bayern para a temporada 2015/16, contratado do Stuttgart após um período de dois anos no RB Leipzig, e se tornou um óídolo da torcida e dos dirigentes. "Todos podem ver o quão apaixonado Joshua Kimmich é pelo jogo e pelo seu clube, em cada minuto da partida. Ele é uma figura de liderança que impulsiona e dá ímpeto, um motor que continuará a empurrar incansavelmente o Bayern para a frente", elogiou Christoph Freund, diretor esportivo.

LEIA TAMBÉM:

Neymar é oferecido ao Barcelona e Bayern por agente que o levou ao PSG