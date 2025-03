Imposto de Renda 2025: confira o calendário de restituição e novas regras

O Ministério da Fazenda divulgou, nesta quinta-feira (13), no Diário Oficial da União (DOU), as regras e o cronograma de pagamento das restituições do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física (IRPF) 2025, referente ao ano-base 2024. Os pagamentos serão realizados entre maio e setembro, em cinco lotes.

Os contribuintes receberão os valores de acordo com o seguinte cronograma:





- 1º lote: 30 de maio;

- 2º lote: 30 de junho;

- 3º lote: 31 de julho;



- 4º lote: 29 de agosto;

- 5º e último lote: 30 de setembro.





Quem Tem Prioridade na Restituição?





A distribuição dos lotes seguirá a ordem de prioridades definidas por lei. Em 2025, houve uma mudança importante: terão mais prioridade os contribuintes que utilizarem a declaração pré-preenchida e optarem pelo recebimento via Pix simultaneamente.





A ordem de prioridade para pagamento será:





- Contribuintes com 80 anos ou mais;



- Contribuintes com 60 anos ou mais, pessoas com deficiência ou com doença grave;



- Contribuintes cuja principal fonte de renda seja o magistério;



- Quem usou a declaração pré-preenchida e optou pelo Pix;



- Quem usou a declaração pré-preenchida ou optou pelo Pix;



- Demais contribuintes.

Cronograma Completo do IRPF 2025





- 13 de março: Liberação do programa gerador da declaração;



- 17 de março: Início do envio das declarações pelo programa gerador;



- 1º de abril: Liberação do preenchimento e entrega online pelo Meu Imposto de Renda;



- 1º de abril: Disponibilização da declaração pré-preenchida.





Como Acelerar o Recebimento da Restituição?





Para receber a restituição nos primeiros lotes, é recomendável:





- Enviar a declaração o quanto antes;



- Optar pela declaração pré-preenchida;



- Indicar uma chave Pix (CPF) para recebimento.