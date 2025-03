Gilvan Junior fala sobre inovação em evento promovido pelo Lide Futuro

O prefeito de Santo André, Gilvan Junior (PSDB), participou de evento organizado pelo Lide Futuro Grande ABC, ontem à noite, em um restaurante da cidade.

Gilvan falou sobre as iniciativas colocadas em prática para favorecer o chamado ambiente de negócios. “A cada dez novos empreendimentos no Grande ABC, sete são em Santo André. A gente acredita muito que seja por conta dessa proximidade do poder público com a iniciativa privada”, afirmou o chefe do Executo.

Ele ainda falou sobre a questão da reforma tributária e da necessidade de o Grande ABC ocupar uma das 27 cadeiras no comitê que irá debater a maneira com que os tributos serão distribuídos entre os municípios brasileiros.

Gilvan também falou de sua trajetória profissional, inciada aos 12 anos, passando por algumas das mais importantes secretarias e chegar ao comando da cidade nas eleições do ano passado.

“Fui para o Desenvolvimento Econômico pelo inconformismo. Por que a Prefeitura era tão Burocrática? Por que não ajudava o empreendedor? E em 2017 começamos a mudar essa realidade. Lançamos o Via Rápida Empresa, que liberava um alvará em sete dias e agora é automática, em três minutos sai o documento”, afirmou.

Walter Dias, CEO do Lide Futuro Grande ABC, e outros empresários da região participaram do evento.