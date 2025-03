Se SBT e Record resolverem cuidar de suas próprias vidas, será muito melhor

Por toda inutilidade envolvida, não existe razão que justifique essa mania de algumas TVs se cutucarem mutuamente, com a divulgação dos seus mais raros feitos em audiência.

Casos de SBT e Record, Record e SBT.

Uma tentando se colocar à frente da outra no Ibope, muitas vezes valendo-se de informações cheias de manobras, restrita a casa de minutos, e poucos minutos, mas com todo interesse de levar alguém ao engano.

Tão deselegante quanto desrespeitoso, e num tempo em que a qualquer momento os resultados do minuto a minuto são divulgados e repercutidos nas redes sociais, e todos podem ter acesso ao que bem entenderem sobre pesquisas e audiência.

Houve um tempo em que a Kantar Ibope proibia terminantemente qualquer divulgação antecipada. Talvez ainda continue querendo proibir, mas sem qualquer sucesso, porque isso se transformou num ‘segredo de polichinelo’.

Até aí, zero a zero. O que não pode é SBT e Record, sem nenhuma necessidade ou vantagem, seguirem se espetando. Uma bobagem, porque ninguém tá nem aí com isso.

TV tudo

Só arrematando

Quanto às assessorias das TVs, aí já em se tratando de todas, é absolutamente imprescindível que se limitem a fazer seus trabalhos da melhor maneira possível, sem nunca servir de fonte a quem quer que seja. Muito menos privilegiar este ou aquele. Não é este o serviço que devem prestar ou se prestar, nem o que se deseja. E jornalista, que é bom também, tem que sair atrás da notícia. Já tivemos tempos melhores.

Um detalhe

Teve um certo bastidor dando como certo o retorno de Silvio de Abreu à dramaturgia da Globo. Estive com ele. Nada a ver.

Uma loucura

Entre negócios particulares e compromissos comerciais, Galvão Bueno agora voltará a encaixar a televisão em sua vida. Daí o seu desejo de, no dia 24, além da coletiva, encaixar o pré-light e pilotos do Galvão & Amigos.

Falta alguém

A Band, segunda-feira, porque alguém não avaliou o estrago, promoveu a estreia de Beleza Fatal bem numa noite de Palmeiras e São Paulo na Record. Além da novela não contar com uma campanha de lançamento à altura, ainda teve isso jogando contra.

E agora...

Parece que com a estreia do Galvão Bueno, com o Galvão & Amigos, no próximo dia 31, alguns cuidados serão tomados. Ou as velhas lições do Silvio Santos no passado serão consideradas. Vai ter um Perrengue, ao vivo, batendo de frente com a exibição do primeiro capítulo de Vale Tudo na Globo. E só quando a novela terminar, entrará o Galvão.

Por enquanto

A programação do SBT para este ano ainda não é de agora. Seguem estudos com vistas a algumas mudanças no decorrer dos próximos tempos, especialmente na grade diária.

Uma preocupação

Mudanças na faixa da manhã é o que se inclui entre o que a direção do SBT tem colocado como uma das prioridades. O Primeiro Impacto será mantido, mas não mais com 5h30 de duração. Parte disso será substituída por mais um ou até dois programas.

Tem tempo

Segundo se informa na Globo, a direção de dramaturgia já tem um ‘plano b’, caso a proposta de Gloria Perez não possa ser usada como substituta de Três Graças. Ao que parece, Gloria não estaria muito satisfeita em fazer alterações drásticas no projeto. É aguardar cenas dos próximos capítulos... Mesmo porque, tem muito tempo ainda.

Enquanto isso...

Aguinaldo Silva trabalha nas modificações de Três Graças, em função da mudança recente solicitada pela Globo, agora ambientada em São Paulo. Quanto ao elenco, se estiver disponível no período, Milhem Cortaz será convidado.