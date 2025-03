No meio da galera! Alessandra Negrini acompanha jogo do Corinthians pela Libertadores

Alessandra Negrini fez questão de ir à Neo Química Arena, em São Paulo, torcer muito pelo seu time de futebol do coração. Corinthiana, a atriz vestiu a camisa do clube e foi ver de pertinho a partida travada contra o Barcelona de Guayaquil pela Libertadores.

A artista compartilhou nos Stories do Instagram um vídeo em que surge sentada na arquibancada toda animada em estar acompanhando o jogo e vibrando muito pelo Timão, que acabou conquistando uma vitória por 2 a 0. O clube, no entanto, foi eliminado da Libertadores.

Alessandra surge sorridente e radiante no meio da galera, mostrando os torcedores que estavam junto com ela no estádio e também virando a câmera para exibir o campo. A famosa dispensou legendas ao publicar o registro.