UFABC tem seminário de países africanos

A Fundação Perseu Abramo, centro de formação política e de produção de conhecimento do PT, e a UFABC (Universidade Federal do ABC) realizam hoje e amanhã – sempre a partir das 10h – o seminário Cinco décadas de independência e percurso dos Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa. A iniciativa é gratuita e vai ocorrer no campus de São Bernardo (Bloco Beta, Auditório 2, na Alameda da Universidade). Não há necessidade de inscrição prévia, uma vez que a entrada será franca nas duas datas.

O objetivo é analisar as mudanças e os desafios surgidos após a independência em Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique e São Tomé e Príncipe. Para tanto, representantes das nações africanas irão debater a situação e o contexto atual com professores e especialistas brasileiros.

Entre os palestrantes, constam estudiosos como Inocência Mata, que é doutora em Letras pela Universidade de Lisboa, especializada em Literaturas Africanas, e com pós-doutorado em Estudos Pós-Coloniais pela Universidade da Califórnia (EUA); Vera Duarte, juíza desembargadora aposentada, poeta, ficcionista e ex-ministra da Educação e Ensino Superior de Cabo Verde; Miguel de Barros, sociólogo guineense formado pelo Instituto Universitário de Lisboa, com pós-graduação em Sociologia e Planejamento, Exclusão Social e Luta contra a Pobreza e em Preservação do Patrimônio e Sustentabilidade pela mesma instituição, Jonuel Gonçalves, pesquisador associado sênior do Núcleo de Estudos Avançados do Instituto de Estudos Estratégicos da Universidade Federal Fluminense, entre outros.