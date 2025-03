Circula Cine Represa celebra 100 anos da Billings

A Represa Billings completa 100 anos em 2025 e para celebrar essa data tão simbólica, nasceu o Circula Cine Represa. Esse projeto leva gratuitamente ao público uma seleção especial de filmes exibidos no 1º Festival de Cinema Ambiental do Grande ABC (Cine Represa 2024). Com exibições itinerantes, o Circula Cine Represa amplia o acesso ao cinema e ao conhecimento, promovendo reflexões sobre conservação ambiental e ocupação sustentável do território.

Por meio do audiovisual, busca despertar o olhar crítico e fortalecer o vínculo das comunidades com a natureza, destacando o papel fundamental dos povos originários na preservação dos ecossistemas. O projeto é contemplado pela Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura, na categoria Difusão/Circulação.

O Cine Represa é um projeto que une cinema e educação ambiental para sensibilizar a sociedade sobre a importância da conservação dos nossos mananciais, rios e florestas. Criado pelos cineastas Diaulas Ullysses e Denílson de Jesus Silva, o Festival surgiu como um espaço para exibição e debate de filmes com temáticas socioambientais, destacando questões urgentes relacionadas ao meio ambiente e ao uso responsável dos recursos naturais.

Estão previstas as exibições de títulos como Menina Semente, Novos Ribeirinhos, Águas Passadas, Amar a Ilha e o Abominável Plástico Marinho, entre outros.

A programação começa amanhã e vai até o dia 28. Pode ser acompanhada pelo site (https://institutosensorial.org.br/circulacinerepresa) e no instagram: @cinerepresa