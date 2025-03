Thunder derrota Boston Celtics e garante uma vaga nos playoffs

Em um dos jogos mais aguardados da rodada desta quarta-feira à noite, na NBA, o Oklahoma City Thunder não se intimidou com o TD Garden completamente lotado, derrotou o Boston Celtics por 118 a 112 e "varreu" os rivais na temporada ao obter duas vitórias em dois duelos. De quebra, o resultado positivo ainda rendeu a primeira vaga no Oeste para os playoffs.

Com 54 vitórias em 66 confrontos, a equipe lidera a classificação e teve em Shai Gilgeous-Alexander o seu grande destaque. Ele deixou a quadra com 34 pontos anotados, pegou cinco rebotes e ainda distribuiu sete assistências.

Ao bater o rival de Boston pela segunda vez, ele não escondeu a sua satisfação. "Jogar contra eles é sempre divertido. Um desafio muito bom e algo contra o qual podemos nos testar. Acho que passamos no teste agora", afirmou o armador.

O armador também comentou sobre o fato de a equipe já estar garantida nos playoffs e da disposição mostrada diante dos Celtics, que contou com uma arena repleta de torcedores.

"Significa que evoluímos em relação ao ano passado. Você se esforça, investe tempo e demos um passo na direção certa. A equipe se portou muito bem na casa deles, mas temos muito mais a fazer daqui para frente", disse o astro da partida.

Além de Shai Gilgeous-Alexander, o Oklahoma contou também com a ajuda de Chet Holmgren. Ele encerrou o confronto com 23 pontos, 15 rebotes e ajudou a ganhar a briga no garrafão.

Pelo lado dos Celtics, o destaque ficou por conta de Jayson Tatum. Com a pontaria precisa, ele foi o maior pontuador de sua equipe (33) e deu muito trabalho para a marcação rival com sua presença nas ações ofensivas.

A derrota não tira o brilho da atual campanha dos atuais campeões da NBA. Com 47 vitórias em 66 partidas, a equipe aparece em segundo lugar na Conferência Leste e só fica atrás do Cleveland Cavaliers.

Em uma rodada que teve mais oito partidas, o New York Knicks contou com o sangue frio de Mikal Bridges. Ele acertou uma cesta de três no estouro do cronômetro e garantiu à sua equipe a vitória sobre o Portland Trail Blazers por 114 a 113 no Moda Center.

Além de decisivo, o ala também se destacou pela efetividade em quadra. Foi quem mais pontuou no jogo (33) e liderou a franquia nos momentos de maior pressão. Do lado do adversário, Scoot Henderson anotou 30 pontos. Com um "double-double" de 27 pontos e 15 rebotes, Deni Avdja também brilhou pelos Blazers, que figuram apenas na 13ª posição da Conferência Oeste. Já os Knicks ocupam o terceiro posto do Leste.

Já no State Farm Arena, Trae Young acertou todos os seus 21 lances livres, marcou 35 pontos e foi decisivo para levar ao Atlanta Hawks à vitória sobre o Charlotte Hornets por 123 a 110. Young acrescentou ainda à sua atuação mais 12 assistências.

Em sétimo lugar no Leste, a equipe tem 32 vitórias e 34 derrotas em sua campanha até aqui. Pelos Hornets, penúltimos da mesma Conferência, Miles Bridges terminou como protagonista da equipe ao fazer 31 pontos e conquistar 11 rebotes.

Confira os resultados da noite desta quarta-feira:

- Atlanta Hawks 123 x 110 Charlotte Hornets

- Boston Celtics 112 x 118 Oklahoma City Thunder

- Toronto Raptors 118 x 105 Philadelphia 76ers

- Miami Heat 104 x 119 Los Angeles Clippers

- Houston Rockets 111 x 104 Phoenix Suns

- Memphis Grizzlies 122 x 115 Utah Jazz

- San Antonio Spurs 126 x 116 Dallas Mavericks

- Denver Nuggets 95 x 115 Minnesota Timberwolves

- Portland Trail Blazers 113 x 114 New York Knicks

Acompanhe os jogos desta quinta-feira:

- Detroit Pistons x Washington Wizards

- Milwaukee Bucks x Los Angeles Lakers

- Chicago Bulls x Brooklyn Nets

- New Orleans Pelicans x Orlando Magic

- Golden State Warriors x Sacramento Kings