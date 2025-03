Chuva, trovoada e alerta da Defesa Civil marcam a quinta (13) no Grande ABC

A previsão do tempo para esta quinta-feira (13) indica um dia instável na região do Grande ABC, com pancadas de chuva ao longo do dia e possibilidade de tempestades isoladas, segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia). Diante das condições climáticas, a Defesa Civil do Estado de São Paulo emitiu um alerta para "risco para tempestades", recomendando atenção redobrada.

O céu começa nublado pela manhã, com pancadas de chuva isoladas. Durante a tarde, o tempo se mantém carregado, com muitas nuvens, trovoadas e novas pancadas de chuva. À noite, o cenário não muda: céu encoberto e chuva com trovoadas isoladas.





As temperaturas variam entre 19°C e 29°C, dependendo da cidade. São Bernardo pode atingir a máxima de 29°C, enquanto Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra terão máximas mais amenas, de 26°C.





Diante do risco de tempestades, a Defesa Civil orienta a população a ficar atenta aos alertas emitidos. Caso seja surpreendido por chuva forte, procure abrigo imediatamente, evitando árvores e estruturas metálicas frágeis. Além disso, não enfrente áreas alagadas e, em caso de raios, mantenha-se longe de locais abertos. Atenção especial também para sinais de deslizamento de terra em áreas de encosta.

Confira as temperaturas previstas para o Grande ABC:





- Santo André – mínima de 19°C, máxima de 27°C

- São Bernardo – mínima de 20°C, máxima de 29°C

- São Caetano – mínima de 21°C, máxima de 28°C

- Diadema – mínima de 21°C, máxima de 27°C

- Ribeirão Pires – mínima de 19°C, máxima de 26°C

- Rio Grande da Serra – mínima de 20°C, máxima de 26°C





A recomendação é sair de casa preparado, com guarda-chuva e atenção redobrada.