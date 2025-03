Em movimento estratégico, Guto indica Rato como líder de governo

Os bastidores da política estão movimentados em Ribeirão Pires. Nesta semana, o prefeito Guto Volpi (PL) chancelou a indicação do vereador Archeson Teixeira, o Rato (MDB, a líder de Governo no Legislativo. A escolha de um parlamentar que esteve na oposição sinaliza aproximação do Partido Liberal ao grupo emedebista, tanto em âmbito municipal, como no Estado.

“O Rato é um vereador experiente. Presidiu a Câmara quando eu era vereador de oposição, no governo do Kiko (Adler Teixeira-MDB). Nossa relação sempre foi de respeito, de trabalho. O Rato tem liderança para conduzir e defender os projetos que estamos apresentando para impulsionar ainda mais o desenvolvimento da cidade e dos moradores”, destacou o prefeito.

Rato Teixeira é sobrinho do ex-prefeito de Ribeirão Pires, Adler Teixeira (2017 – 2020). O vereador foi eleito pelo MDB, partido que compôs, na eleição municipal do último ano, a base oposicionista do candidato a prefeito Gabriel Roncon (Progressistas).

“Sempre tive um bom diálogo com o prefeito Guto Volpi e reconheço os avanços que foram realizados em sua gestão. Aceitei esse desafio para dar andamento a um planejamento intenso de ações para os próximos meses, garantindo uma participação ativa do Legislativo e um bom diálogo com o Executivo para que nossa cidade continue no caminho certo”, afirmou o novo líder de Governo.

Nos bastidores, a indicação de Rato Teixeira seria, ainda, estratégia de Guto Volpi, que acompanha de perto o cenário político estadual e a movimentação do prefeito da capital, Ricardo Nunes (MDB).





OURO FINO

O prefeito Guto Volpi anunciou nova mudança no primeiro escalão do governo. José Vicente de Abreu foi indicado para o comando da Secretaria de Desenvolvimento Regional de Ouro Fino. “Vamos seguir a linha de trabalho do prefeito Guto, de manter calendário permanente de melhorias e investimentos estruturais nessa que é uma região tão importante e em crescimento na nossa cidade. Os moradores terão nosso compromisso de muito trabalho e realizações”, disse.