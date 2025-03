Comissões para apurar compras e obras de Morando avançam na Casa

Uma semana após aprovação em plenário, as duas comissões especiais na Câmara de São Bernardo, para investigar as compras realizadas pelo ex-prefeito Orlando Morando (sem partido) na educação, assim como as obras entregues a partir do segundo semestre de 2024, começam a avançar a partir de hoje, com a formação dos integrantes de uma delas. Ambos os grupos vão apurar possíveis irregularidades da gestão anterior.

A primeira comissão a ganhar forma é a responsável por investigar a necessidade das aquisições de materiais e equipamentos que se encontram no almoxarifado da Secretaria de Educação, apresentada pelo vereador Luiz Henrique Watanabe (PRTB). “Vamos eleger presidente, vice e relator. Já queremos fazer a visita in loco e pediremos detalhes sobre essas compras. Não se trata de algo político, e sim algo técnico”, afirma.

A comissão sobre as condições das obras entregues por Morando, de autoria de Julinho Fuzari (Cidadania), terá sua composição definida na próxima terça-feira (18), “Um dos espaços que visitaremos é a UBS (Unidade Básica de Saúde) Santa Terezinha, que foi entregue sem energia elétrica e funciona a base de gerador, onerando o município.”