Bortoleto rebate chefe da Red Bull e diz que resposta vai ser na pista: 'Adoro desafios'

Em sua primeira temporada na Fórmula 1, o brasileiro Gabriel Bortoleto já virou alvo de polêmica antes mesmo do início do calendário, que terá a prova inaugural neste fim de semana com o GP da Austrália. Após ser apontado como piloto "nível B" por Helmut Marko, consultor da Red Bull, ele respondeu ao comentário do dirigente.

Utilizando um tom político, ele disse respeitar o histórico de Marko na F-1, mas lembrou que não chegou ao circo por acaso e já obteve resultados importantes em sua curta trajetória.

"O Helmut está há muito tempo na Fórmula 1 e colocou pilotos talentosos na pista no passado, mas teve também muitos outros que não conseguiram o seu lugar na categoria. Mas acho que provei que tenho lugar aqui", afirmou.

Em seguida, ele citou o seu currículo para mostrar que está pronto para fazer um bom papel na temporada 2025. "Venci F-3 e F-2 sendo novato e vou provar que ele está errado na pista, com o tempo. É questão de tempo", afirmou.

Aos 20 anos, Bortoleto recoloca o Brasil no grid da Fórmula 1 pilotando a Sauber. Feliz pelo momento, ele adotou um discurso maduro, disse respeitar todas as opiniões, mas afirmou que está pronto para suportar todo tipo de pressão.

"Sinto respeito por ele (Marko) para ser honesto. Ele promoveu nomes como Max Verstappen, que para mim é um dos maiores do esporte. Todos podem ter opiniões, vivemos em um mundo livre. Nada que eu diga agora vai mudar a sua opinião. Só posso ir para a pista e provar que seu argumento está errado. Vi o que ele disse e adoro desafios", comentou Bortoleto.

A Fórmula 1 começa, de fato, neste fim de semana. Os 20 pilotos vão para a pista na noite desta quinta-feira para o primeiro treino livre. A primeira prova do ano acontece na madrugada de domingo no circuito de rua Albert Park, em Melbourne.