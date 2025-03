Prefeito de São Bernardo cobra diálogo e plano de trabalho da Enel

Alvo de reclamações de moradores e de vereadores em São Bernardo, representantes da Enel se reuniram na noite da última quarta-feira (12) com o prefeito Marcelo Lima (Podemos). Na agenda, o podemista cobrou da concessionária um plano de trabalho, para dar celeridade às solicitações pela cidade, principalmente referente às podas de árvores, tema central de um pedido de CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) em tramitação no Legislativo. A empresa garantiu que apresentará um cronograma ainda amanhã (14), segundo o governo.

O encontro serviu para debater ações concretas por parte da Enel às demandas da cidade. Um dos pontos destacados no encontro foi a sincronização das ações da concessionária junto ao município para manutenção do parque arbóreo de São Bernardo, bem como na elaboração de um cronograma de podas nas mais diversas regiões.

Grande parte das reclamações é referente a pedidos de podas de árvores, que, em sua maioria, dependem de funcionários da concessionária para desligar a rede elétrica, a fim de que seja feito o serviço ou remoção dos galhos. A falta de retorno por parte da Enel motivou o vereador Palhinha (Avante) a apresentar um pedido de CPI, ainda não instaurada no Legislativo.

“Nosso encontro tem um único intuito, que é o de aproximar a administração da Enel e encontrar soluções conjuntas para as dificuldades nos serviços prestados à população. Precisamos urgentemente que a concessionária nos apresente um plano de trabalho para solucionar as podas das árvores e nos colocamos à disposição, até com a ajuda de equipes para que isso aconteça. Nosso trabalho é de prevenção e manutenção”, sustentou Marcelo Lima, acompanhado de colaboradores da Secretaria de Serviços Urbanos.

Executiva de relacionamento da Enel, Suzana Carolina da Silva garantiu que, até amanhã, a empresa entregará à administração municipal um plano de trabalho que visa assegurar a execução dos serviços urgentes na cidade. “Queremos aumentar a parceria entre as partes, e que essa parceria seja efetiva. Encontros como esse reforçam o compromisso da Enel em garantir um serviço de qualidade ao município. Nos comprometemos em trazer soluções até o final da semana”, disse.