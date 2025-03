Flamengo derrota Fluminense por 2 a 1 e fica perto do título carioca

O Flamengo ficou perto do título carioca, ao derrotar o Fluminense, nesta quarta-feira, por 2 a 1, no Maracanã. As equipes voltam a se enfrentar no próximo domingo, às 16 horas, e a equipe rubro-negra poderá perder por até um gol de diferença para levantar a taça.

Esta foi a primeira vitória do técnico Filipe Luís como técnico do Flamengo diante do Fluminense. Nos dois jogos anteriores, o jovem treinador havia somado um empate e uma derrota.

O Flamengo começou se impondo no campo de ataque. O Fluminense fazia marcação forte, mas mantinha um posicionamento defensivo.

O Flamengo concentrou suas jogadas pela direita, onde Gerson surgiu como boa opção. E o primeiro gol do jogo veio os cinco minutos, com Wesley, que arriscou chute cruzado de fora da área, surpreendendo o goleiro Fábio: 1 a 0.

Apesar da vantagem no placar, o Flamengo se manteve no campo ofensivo, inibindo qualquer possibilidade de contra-ataque do Fluminense.

A partir dos 15 minutos o Fluminense passou a tocar melhor a bola, sob a orientação de Arias, mas não conseguiu finalizar na meta de Rossi.

A primeira chance tricolor só surgiu aos 31 minutos. Depois de um 'perde-ganha' incrível na intermediária do Flamengo, Arias surgiu livre diante de Rossi, mas errou o alvo de forma incrível, perdendo a chance de empatar.

O primeiro tempo termina com muita disputa pela bola, mas com poucas oportunidades de gol, talvez frustrando a expectativa do técnico da seleção brasileira, Dorival Júnior, presente nos camarotes do Maracanã.

O Flamengo teve o mesmo domínio da bola no começo da etapa final, mas, sem objetividade, não incomodou o goleiro Fábio. Aos oito minutos, o goleiro do Fluminense se recuperou da possível falha no gol do Flamengo, ao fazer uma bela defesa na finalização de Arrascaeta. Aos 14, foi a vez de Luiz Araújo testar o goleiro adversário.

A exemplo dos primeiro tempo, o Fluminense só começou a ter presença na área do Flamengo a partir dos 15 minutos, mas sem precisão para assustar o goleiro Rossi.

A exposição do Fluminense deixou espaços para o Flamengo armar jogadas e o time de Filipe Luís não desperdiçou a oportunidade. Em jogada com participação de Gerson e Arrascaeta, Juninho fez o segundo gol rubro-negro.

Daí para frente a festa foi da torcida do Flamengo, confiante de que o título será conquistado domingo que vem no mesmo Maracanã. Mas, aos 42, Keno diminuiu para o Fluminense dando um alento para os torcedores tricolores, que viram o time pressionar até o final em busca do empate, mas sem sucesso.

FICHA TÉCNICO

FLUMINENSE 1 X 2 FLAMENGO

FLUMINENSE - Fábio; Guga (Samuel Xavier), Ignácio, Thiago Silva e Gabriel Fuentes; Otávio (Riquelme Felipe), Martinelli e Arias; Serna (Hércules), Cano (Everaldo) e Canobbio (Keno). Técnico: Mano Menezes.

FLAMENGO - Rossi; Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro (Varela); Erick Pulgar (Allan), De la Cruz e Arrascaeta; Gerson,

Plata (Juninho) e Luiz Araújo. Técnico: Filipe Luís.

GOLS - Wesley aos cinco minutos do primeiro tempo. Juninho aos 30 do segundo.

CARTÕES AMARELOS - Cano, De la Cruz, Samuel Xavier, Canobbio, Guga, Martinelli, Vitor Eudes e Keno.

ÁRBITRO - Yuri Elino Ferreira da Cruz.

RENDA - R$ 2.641.941,00.

PÚBLICO - 35.345 pagantes (39.120 presentes).

LOCAL - Maracanã, no Rio (RJ).