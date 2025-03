Cogna reverte prejuízo e registra lucro líquido de R$ 925,8 mi 4º trimestre

A Cogna registrou lucro líquido de R$ 925,8 milhões no quarto trimestre de 2024 e reverteu prejuízo de R$ 397,3 milhões do quarto trimestre de 2023. No ano fechado, o lucro líquido foi de R$ 879,9 milhões, frente ao prejuízo de R$ 492,8 milhões de 2023.

O Ebitda (lucro antes dos juros, impostos, depreciação e amortização) atingiu o guidance divulgado ao mercado no final de 2020, e ficou em R$ 1,003 bilhão no quarto trimestre, alta de 87,7% ante o mesmo período de 2023. No ano, o Ebitda ficou em R$ 2,312 bilhões, alta de 29,1% ante o ano anterior. No trimestre, a margem Ebitda cresceu 18,4 pontos porcentuais e alcançou 46,4%. Em 2024, a expansão foi de 5,6 pontos porcentuais na margem, que atingiu 36%. Já o Ebitda recorrente alcançou R$ 812,3 milhões, alta de 47,2% ante o quarto trimestre de 2023.

"Esse resultado só foi possível em razão da nossa constante busca por aumento de eficiência, por meio de mudanças no modelo operacional, processos e sistemas, além da adoção de novas tecnologias", diz a companhia na nota que acompanha os resultados divulgados há pouco.

A Cogna ressalta o ganho de eficiência em todas as unidades de negócio, e diz que houve também uma reversão de contingências de aproximadamente R$ 27 milhões, que impactaram parte do resultado de Vasta e Saber.

A receita líquida, por sua vez, fechou em R$ 2,16 bilhões, aumento de 13,2% em comparação com o mesmo período em 2023. Em 2024, o crescimento da receita líquida foi de 8,9% em relação ao ano anterior, atingindo R$ 6,42 bilhões.

A Cogna destacou que, frente a esse resultado, a empresa irá retomar o pagamento de dividendos, que deve somar R$ 120,8 milhões, proposta a ser aprovada na Assembleia Geral Ordinária que irá ocorrer no dia 28 de abril de 2025.

Resultado financeiro

O resultado financeiro da companhia foi positivo em R$ 13,532 milhões no trimestre, frente a um resultado negativo de R$ 253,641 milhões no quarto trimestre de 2023. Já no ano, o resultado foi negativo R$ 740,181 milhões, queda de 26,4% ante o resultado financeiro também negativo de R$ 1,005 bilhão em 2023.

"A linha de receita financeira teve destaque positivo devido à reversão de processos tributários relacionados ao ágio de aquisições realizadas pela companhia de R$ 298,5 milhões", escreveu a empresa no relatório. Já a despesa financeira teve uma redução de 3,8% entre 2024 e 2023, tendo como destaque positivo a redução de juros sobre empréstimos.

Investimentos

O Capex total do quarto trimestre da companhia atingiu R$ 107,0 milhões, redução de 8,8% frente um ano antes, explicado pela queda de 48,7% em investimento e de 9,3% na linha de infraestrutura. No acumulado do ano, o Capex total somou R$ 387,821 milhões, redução de 9,8% em relação a 2023.

Endividamento

A dívida líquida da Cogna no quarto trimestre do ano passado foi reduzida em R$ 397,1 milhões ou 12,1% em relação ao mesmo período de 2023, passando de R$ 3,27 bilhões para R$ 2,88 bilhões, resultado atribuído pela empresa principalmente à geração de caixa no período.

A alavancagem da companhia atingiu 1,35 vez no quarto trimestre de 2024, menor nível desde o quarto trimestre de 2018, frente a 1,58 vez registrada no terceiro trimestre do ano passado.

Nos três últimos meses do ano, a Geração de Caixa Operacional (GCO) após Capex foi de R$ 337,3 milhões, alta anual de 40,1%. Já no acumulado do ano, o GCO após Capex atingiu R$ 1,04 bilhões, crescimento de 16,9% em relação a 2023. Além disso, no trimestre, a Geração de Caixa Livre após Capex e Serviço da Dívida foi positivo em R$ 199,4 milhões, crescimento de 34,6%. No ano, a Geração de Caixa Livre foi de R$ 395,4 milhões, alta de 97,5%