Horóscopo: previsão dos signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião desta quinta-feira (13)

As estrelas prometem good vibes para as finanças nesta quinta, Leão! Há chance de transformar o seu esforço no trabalho em algo mais palpável e finalmente conseguir aquele aumento. No amor, o ciúme tem tudo para crescer também.

COR: VIOLETA

PALPITES: "17, 26, 33"

No trabalho, vai esbanjar confiança ao lidar com qualquer assunto e tem tudo para brilhar. Mas, pela manhã, é melhor agir com diplomacia para não bater de frente com pessoas que pensam de maneira diferente. O romance conta com otimismo e bom humor à noite.

COR: ROXO

PALPITES: 57, 36, 21"

Hoje, a Lua pede cautela, mas também aumenta seu sexto sentido - confie nos seus instintos para ter sucesso na vida profissional! À noite, sua confiança cresce e surpresas na conquista amorosa podem vir, mas mantenha isso em segredo.

COR: 32, 13, 22

PALPITES: 32, 13, 22"

Inicie o dia com calma, apazigue tensões entre amigos e compartilhe suas ideias no trabalho para aprender algo novo. À medida que o dia melhora, divirta-se reencontrando a galera. No amor, quebre a rotina para revigorar o romance.

COR: SALMÃO

PALPITES: "27, 09, 34"